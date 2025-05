* Nên sử dụng Vancomycin nếu người phụ nữ đó bị nhiễm liên cầu khuẩn nhóm B kháng clindamycin hoặc erythromycin (trừ khi có sẵn xét nghiệm kháng thuốc do clindamycin và âm tính) hoặc nếu người phụ nữ đó bị nhiễm liên cầu khuẩn nhóm B và không có nhạy cảm với kháng sinh. American College of Obstetricians and Gynecologists: Committee Opinion No. 712: Intrapartum Management of Intraamniotic Infection. Obstet Gynecol. 2017 (reaffirmed 2022); 130(2):e95-e101. doi:10.1097/AOG.0000000000002236