Những dấu hiệu điển hình trên siêu âm tim ở các loại hở van hai lá khác nhau
Loại hở hai lá
Hướng dòng phụt do hở hai lá
Chuyển động của lá van hai lá
Chức năng của thất trái
Nguyên phát (bệnh lý van nội tại)
Lệch tâm
Tăng (lá van do u niêm)
Giảm (thấp tim)
Ban đầu bình thường
Thứ phát (thay đổi do thiếu máu cục bộ hoặc thiếu máu cục bộ toàn bộ)
Trung ương
Giảm
Dạng lều đối xứng
Giảm toàn bộ
Thứ phát (thiếu máu cục bộ làm thay đổi tâm)
Lệch tâm
Giảm
Dạng lều không đối xứng
Giảm theo vùng (sẹo ở tâm do tắc mạch vành)
Thứ phát (chức năng nhĩ do rung nhĩ)
Trung ương
Bình thường
Ban đầu bình thường