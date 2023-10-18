skip to main content
Những dấu hiệu điển hình trên siêu âm tim ở các loại hở van hai lá khác nhau

Loại hở hai lá

Hướng dòng phụt do hở hai lá

Chuyển động của lá van hai lá

Chức năng của thất trái

Nguyên phát (bệnh lý van nội tại)

Lệch tâm

Tăng (lá van do u niêm)

Giảm (thấp tim)

Ban đầu bình thường

Thứ phát (thay đổi do thiếu máu cục bộ hoặc thiếu máu cục bộ toàn bộ)

Trung ương

Giảm

Dạng lều đối xứng

Giảm toàn bộ

Thứ phát (thiếu máu cục bộ làm thay đổi tâm)

Lệch tâm

Giảm

Dạng lều không đối xứng

Giảm theo vùng (sẹo ở tâm do tắc mạch vành)

Thứ phát (chức năng nhĩ do rung nhĩ)

Trung ương

Bình thường

Ban đầu bình thường

