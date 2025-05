Dựa trên dữ liệu từ Morrow DA và các cộng sự: Thang điểm TIMI tính nguy cơ cho nhồi máu cơ tim có ST chênh lên: tính thuận tiện, bên cạnh, lâm sàng để đánh giá rủi ro. Circulation 102 (17):2031–2037, 2000 and ACC/AHA guidelines for the management of patients with acute myocardial infarction.