Một số sử dụng lâm sàng của Macrolide

Macrolide

Các chỉ định

Bình luận

Macrolides (trừ fidaxomicin)

Nhiễm trùng do Mycoplasma pneumoniae, Chủng Legionella, hoặc Bordetella pertussis

Loại bỏ vi khuẩn Corynebacterium diphtheriae ở người mang mầm bệnh

Thuốc kháng sinh được lựa chọn

Bệnh mèo cào có triệu chứng (Bartonella henselae)

Viêm u mạch do trực khuẩn và viêm gan do viêm phúc mạc ở bệnh nhân AIDS (liên quan đến B. henselae hoặc B. quintana)

Azithromycin

Toxoplasmosis não

Được sử dụng với các kháng sinh khác

Bệnh do babesia

Được sử dụng với các kháng sinh khác

Viêm niệu đạo do Chlamydia trachomatis và viêm cổ tử cung

Clarithromycin và azithromycin

Mycobacterium avium complex và các vi khuẩn mycobacteria không phải lao khác

Một phần của điều trị nhiều thuốc

Erythromycin

Nhiễm trùng da mức trung bình

Mụn trứng cá

Sử dụng tại chỗ

Chuẩn bị ruột trước khi phẫu thuật đường tiêu hóa

Dùng bằng đường uống và sử dụng cùng với aminoglycoside uống

Fidaxomicin

Clostridioides difficile(trước đây là Clostridium difficile)

Kháng sinh được lựa chọn cho giai đoạn ban đầu

