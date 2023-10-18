Một số sử dụng lâm sàng của Macrolide
Macrolide
Các chỉ định
Bình luận
Macrolides (trừ fidaxomicin)
Nhiễm trùng do Mycoplasma pneumoniae, Chủng Legionella, hoặc Bordetella pertussis
Loại bỏ vi khuẩn Corynebacterium diphtheriae ở người mang mầm bệnh
Thuốc kháng sinh được lựa chọn
Bệnh mèo cào có triệu chứng (Bartonella henselae)
—
Viêm u mạch do trực khuẩn và viêm gan do viêm phúc mạc ở bệnh nhân AIDS (liên quan đến B. henselae hoặc B. quintana)
—
Azithromycin
Được sử dụng với các kháng sinh khác
Được sử dụng với các kháng sinh khác
Viêm niệu đạo do Chlamydia trachomatis và viêm cổ tử cung
—
Clarithromycin và azithromycin
Mycobacterium avium complex và các vi khuẩn mycobacteria không phải lao khác
Một phần của điều trị nhiều thuốc
Erythromycin
Nhiễm trùng da mức trung bình
—
Sử dụng tại chỗ
Chuẩn bị ruột trước khi phẫu thuật đường tiêu hóa
Dùng bằng đường uống và sử dụng cùng với aminoglycoside uống
Fidaxomicin
Clostridioides difficile(trước đây là Clostridium difficile)
Kháng sinh được lựa chọn cho giai đoạn ban đầu