* Mỗi phác đồ được thiết kế để có 2 thuốc kháng vi rút retro NRTI (ARV) cùng với một thành phần NNRTI, PI hoặc INSTI. Một số phác đồ ARV thay thế tồn tại; tư vấn với một chuyên gia về y học nhi khoa. Để biết thông tin về các tác dụng bất lợi, các liều khác (đặc biệt là thông tin về các sản phẩm phối hợp liều cố định) và tương tác thuốc, hãy xem Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Pediatric HIV Infection cập nhật của Panel on Antiretroviral Therapy and Medical Management of Children Living with HIV. Truy cập ngày 8 tháng 2 năm 2023.