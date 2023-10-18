skip to main content
Một số chỉ định cho TMP/SMX

Các chỉ định

Bình luận

Viêm tuyến tiền liệt do vi khuẩn

Lựa chọn thay thế chính cho fluoroquinolones

Viêm bàng quang không biến chứng ở phụ nữ

Hiệu quả như fluoroquinolon đối với liệu pháp điều trị ngắn hạn (3 ngày) theo kinh nghiệm nếu tỷ lệ kháng TMP/SMX < 15%

Dự phòng nhiễm trùng đường tiết niệu tái phát ở phụ nữ và nhiễm trùng đường tiết niệu tái phát ở trẻ em

Sử dụng 1/2 đến 1 viên cường độ gấp đôi mỗi đêm hoặc cách đêm hoặc đối với những phụ nữ trước đó bị tái phát sau giao hợp

Điều trị viêm phổi do Pneumocystis jirovecii và dự phòng nhiễm trùng này ở bệnh nhân AIDS hoặc ung thư

Thuốc được lựa chọn

Nhiễm trùng đường ruột do các vi khuẩn khác nhau (ví dụ: loài Shigella, loài Vibrio, Escherichia coli) và các loài động vật đơn bào Cystoisospora và loài Cyclospora

Tính hữu dụng bị giới hạn bởi sự gia tăng tỷ lệ kháng thuốc

Nhiễm NocardiaListeria monocytogenes

Nhiễm trùng do tụ cầu vàng kháng methicillin liên quan đến cộng đồng

Thuốc được lựa chọn để điều trị bằng đường uống đối với các bệnh nhiễm trùng không biến chứng do S.aureus kháng methicillin trong cộng đồng

TMP/SMX = trimethoprim/sulfamethoxazole.

