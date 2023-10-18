Một số chỉ định cho TMP/SMX
Các chỉ định
Bình luận
Viêm tuyến tiền liệt do vi khuẩn
Lựa chọn thay thế chính cho fluoroquinolones
Viêm bàng quang không biến chứng ở phụ nữ
Hiệu quả như fluoroquinolon đối với liệu pháp điều trị ngắn hạn (3 ngày) theo kinh nghiệm nếu tỷ lệ kháng TMP/SMX < 15%
Dự phòng nhiễm trùng đường tiết niệu tái phát ở phụ nữ và nhiễm trùng đường tiết niệu tái phát ở trẻ em
Sử dụng 1/2 đến 1 viên cường độ gấp đôi mỗi đêm hoặc cách đêm hoặc đối với những phụ nữ trước đó bị tái phát sau giao hợp
Điều trị viêm phổi do Pneumocystis jirovecii và dự phòng nhiễm trùng này ở bệnh nhân AIDS hoặc ung thư
Thuốc được lựa chọn
Nhiễm trùng đường ruột do các vi khuẩn khác nhau (ví dụ: loài Shigella, loài Vibrio, Escherichia coli) và các loài động vật đơn bào Cystoisospora và loài Cyclospora
Tính hữu dụng bị giới hạn bởi sự gia tăng tỷ lệ kháng thuốc
Nhiễm Nocardia và Listeria monocytogenes
—
Nhiễm trùng do tụ cầu vàng kháng methicillin liên quan đến cộng đồng
Thuốc được lựa chọn để điều trị bằng đường uống đối với các bệnh nhiễm trùng không biến chứng do S.aureus kháng methicillin trong cộng đồng
TMP/SMX = trimethoprim/sulfamethoxazole.