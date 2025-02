* Nên bắt đầu dùng thuốc ARV càng sớm càng tốt, tốt nhất là trong vòng 6 giờ đến 12 giờ sau khi sinh. Xem bảng Xử trí bằng thuốc kháng vi rút sơ sinh theo nguy cơ lây nhiễm HIV để biết thêm chi tiết về nguy cơ lây truyền chu sinh. Nên tham khảo ý kiến chuyên gia về HIV ở trẻ em khi lựa chọn thời gian điều trị dựa trên các yếu tố nguy cơ của từng trường hợp cụ thể và kết quả xét nghiệm HIV tạm thời. Để quản lý ARV sau giai đoạn sơ sinh, xem Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Pediatric HIV Infection của Panel on Antiretroviral Therapy and Medical Management of Children Living with HIV.