Khuyến nghị chế độ ăn chunga cho người 40 tuổi có hoạt động thể chất mức độ vừab
Các nhóm thực phẩm
Số lượng/Ngày
Đàn ông
Phụ nữ
Ngũ cốcc
9 ounce
6 ounce
Các loại raud
3,5 chén
2,5 chén
Các loại quảe
2 chén
2 chén
Sữaf
3 chén
3 chén
Chất đạmg
6,5 ounce
5,5 ounce
Dầuh
6 muỗng cà phê
5 muỗng cà phê
Ước tính lượng ăn vào hàng ngàyi
2600 calo
2000 calo
aLượng đưa vào cần thiết thực sự thay đổi dựa trên chiều cao và cân nặng và được xác định chính xác nhất là theo dõi mức độ thay đổi của cơ thể để đáp ứng với những thay đổi trong chế độ ăn. Khối lượng cho đàn ông được dựa trên người có chiều cao 5 feet 10 inch (178 cm) và cân nặng 150 lb (68 kg). Khối lượng cho phụ nữ dựa trên người có chiều cao 5 feet 6 inch (168 cm) và cân nặng 130 lb (59 kg).
bKhoảng 30 đến 60 phút hoạt động vừa phải hoặc mạnh mẽ (ví dụ như đi bộ nhanh, chạy bộ, đi xe đạp, tập thể dục aerobic, làm vườn) hàng ngày.
cÍt nhất một nửa nên là ngũ cốc. Nói chung, khoảng 1 ounce (30 gr) ngũ cốc tương đương = 1 lát bánh mì, 1 chén ngũ cốc ăn liền, hoặc 0,5 chén gạo nấu chín, mì ống nấu chín, hoặc ngũ cốc nấu chín.
dNên thay đổi các loại rau và bao gồm đậu và đậu Hà Lan, rau xanh đậm (như bông cải xanh, rau xanh, rau dền, rau bina), rau cam (ví dụ cà rốt, khoai lang, bí đông), rau củ), và các loại rau khác (như măng tây, súp lơ, nấm, cà chua). Nói chung, 1 chén từ nhóm thực vật = 1 chén rau tươi hoặc rau nấu chín hoặc nước rau quả hoặc 2 chén rau lá tươi nguyên.
eNói chung, 1 chén từ nhóm quả = 1 chén quả hoặc 0,5 chén quả sấy khô. Nước hoa quả không được tính đến.
fMột chén từ nhóm sữa = 1 chén (8 ounce) sữa, sữa chua, hoặc sữa đậu nành (nước tương đậu nành), 1,5 ounce (45 gr) pho mát tự nhiên, hoặc 2 ounce (60 gr) pho mát chế biến. Sử dụng sữa 1% hoặc không béo, phô mai ít béo (1%) hoặc sữa chua ít béo.
gNhóm thực phẩm protein bao gồm thịt, gia cầm, hải sản, đậu, đậu Hà Lan, trứng, chế biến đậu nành, hạt và hạt. Nói chung, khoảng 1 ounce (30 gr) từ thực phẩm protein nhóm = 1 ounce (30 gr) thịt, gia cầm hoặc cá; 0,25 chén đậu nấu chín; 1 quả trứng; 1 muỗng canh bơ đậu phộng; hoặc 0,5 ounce (15 gr) hạt. Lựa chọn thịt và gia cầm cần phải là thịt nạc hoặc ít béo. Hầu hết các chuyên gia khuyên nên hạn chế ăn thịt đỏ và thịt chế biến sẵn.
h Chọn dầu thực vật ở dạng lỏng ở nhiệt độ phòng.
iCác giá trị này là các ước tính chung; lượng calo hàng ngày thay đổi rất nhiều tùy theo từng người.
Phỏng theo United States Department of Agriculture, MyPlate.