Kích cỡ phình động mạch chủ bụng và Rupture Risk*
Đường kính khối phình động mạch chủ bụng
Nguy cơ vỡ (%/năm)
< 4 cm
0
4–4,9 cm
0,5–5%
5–5,9 cm*
3–15%
6–6,9 cm
10–20%
7–7,9 cm
20–40%
> 8 cm
30–50%
* Phẫu thuật phục hồi theo lịch mổ phiên nên được xem xét cho khối phình động mạch > 5,0-5,5 cm.
AAA = phình động mạch chủ bụng.
Data from Brewster DC, Cronenwett JL, Hallett JW Jr, et al. Guidelines for the treatment of abdominal aortic aneurysms. Report of a subcommittee of the Joint Council of the American Association for Vascular Surgery and Society for Vascular Surgery. J Vasc Surg 2003;37(5):1106-1117. doi:10.1067/mva.2003.363