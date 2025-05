‡ Trong viêm màng não do lao, nhuộm AFB dịch não tủy không nhạy, độ nhạy của xét nghiệm PCR chỉ khoảng 50% và nuôi cấy cần đến 8 tuần. Các xét nghiệm interferon-gamma dương tính trong CSF chỉ ra viêm màng não do lao, nhưng xét nghiệm gamma interferon trong huyết thanh chỉ có thể cho thấy có nhiễm lao trước đó. Do đó, khó chẩn đoán xác định viêm màng não do lao, và nếu nghi ngờ nhiều, thậm chí nếu không chẩn đoán xác định được, người ta vẫn điều trị lao.

§ Xpert MTB/RIF (một xét nghiệm khuếch đại tự động acid nucleic của MTB nhanh) có thể được sử dụng để phát hiện DNA của M. tuberculosis trong dịch não tủy.