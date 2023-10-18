skip to main content
MSDMSD ManualPhiên bản dành cho chuyên gia
Search icon

Các hội chứng gây ra bởi Enterovirus

Các hội chứng gây ra bởi Enterovirus

Hội chứng

Tuýp huyết thanh thường gặp nhất

Viêm màng não vô khuẩn

Coxsackievirus A2, 4, 7, 9, và những người khác và B2-5

Poliovirus tuýp 1-3

Echovirus 4, 6, 7, 9, 11, 30, và các loại khác

Viêm màng não vô trùng có phát ban

Coxsackievirus A9 và B4

Echovirus 4 và 16

Enterovirus A71

Viêm kết mạc (xuất huyết)

Enterovirus D70

Coxsackievirus A24

Đau ngực dịch tễ (Bệnh Bornholm)

Coxsackievirus B1–6

Bệnh tay chân miệng

Coxsackievirus A6, 9, 16, và các loại khác

Coxsackievirus B2–5

Enterovirus A71

Viêm họng mụn nước

Coxsackievirus A2, 4–6, 8 và 10

Có thể coxsackievirus B3 và các loại khác

Viêm cơ tim-màng ngoài tim

Coxsackievirus A4 và 16 và B1–5

Echovirus 9 và vi rút parechovirus người 1

Bệnh bại liệt, viêm tủy liệt mềm cấp tính

Bệnh bại liệt 1–3

Coxsackievirus A7 và loại khác

Echovirus 4, 6, 9 và những loại khác

Enteroviruses A71, D68, D70

Phát ban

Coxsackievirus A9 và B1, 3, 4, và 5 (cũng liên quan đến: A4–6 và 16)

Echovirus 9 và 16 (cũng liên quan đến: 2, 4, 11, 14, 19 và 25)

Bệnh hô hấp

Echovirus 4, 8, 9, 11, 20, và các loại khác

Coxsackievirus A21 và 24 và B1 và 3–5

Enterovirus D68

Trong các chủ đề này