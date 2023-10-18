Các hội chứng gây ra bởi Enterovirus
Hội chứng
Tuýp huyết thanh thường gặp nhất
Coxsackievirus A2, 4, 7, 9, và những người khác và B2-5
Poliovirus tuýp 1-3
Echovirus 4, 6, 7, 9, 11, 30, và các loại khác
Viêm màng não vô trùng có phát ban
Coxsackievirus A9 và B4
Echovirus 4 và 16
Enterovirus A71
Enterovirus D70
Coxsackievirus A24
Đau ngực dịch tễ (Bệnh Bornholm)
Coxsackievirus B1–6
Coxsackievirus A6, 9, 16, và các loại khác
Coxsackievirus B2–5
Enterovirus A71
Coxsackievirus A2, 4–6, 8 và 10
Có thể coxsackievirus B3 và các loại khác
Coxsackievirus A4 và 16 và B1–5
Echovirus 9 và vi rút parechovirus người 1
Bệnh bại liệt 1–3
Coxsackievirus A7 và loại khác
Echovirus 4, 6, 9 và những loại khác
Enteroviruses A71, D68, D70
Coxsackievirus A9 và B1, 3, 4, và 5 (cũng liên quan đến: A4–6 và 16)
Echovirus 9 và 16 (cũng liên quan đến: 2, 4, 11, 14, 19 và 25)
Echovirus 4, 8, 9, 11, 20, và các loại khác
Coxsackievirus A21 và 24 và B1 và 3–5
Enterovirus D68