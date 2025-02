* Cảm giác khó chịu ở đường tiêu hóa có thể do các nguyên nhân khác, bao gồm giảm khả năng tuân thủ của dạ dày do co lại vì không được cho ăn, phình ra khối lượng thức ăn và giảm khả năng làm rỗng dạ dày do rối loạn chức năng môn vị.