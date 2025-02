Trong năm đầu tiên, chức năng phổi được cải thiện ở bệnh nhân cai thuốc lá và giảm ở những người tiếp tục. Sau đó, tỷ lệ suy giảm ở những người tiếp tục hút thuốc là gấp đôi so với những người cai thuốc lá. Chức năng suy giảm ở những người tái hút thuốc và cải thiện ở những người cai thuốc lá bất kể khi nào xảy ra sư thay đổi. Dựa trên dữ liệu từ Scanlon PD et al: Smoking cessation and lung function in mild-to-moderate chronic obstructive pulmonary disease; the Lung Health Study. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 161:381–390, 2000.