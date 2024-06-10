honeypot link
skip to main content
MSD Manual
Phiên bản dành cho chuyên gia
CÁC CHỦ ĐỀ Y KHOA
NGUỒN
BÌNH LUẬN
CÁC THỦ THUẬT
GIỚI THIỆU
CÁC CHỦ ĐỀ Y KHOA
NGUỒN
Các Cẩm nang MSD dành cho chuyên gia
/
Các công cụ tính toán lâm sàng
/
Ước tính mức lọc cầu thận (eGFR) bằng phương trình CKD-EPI với Creatinine và Cystatin C, không có chủng tộc (2021)
/
Ước tính mức lọc cầu thận (eGFR) bằng phương trình CKD-EPI với Creatinine và Cystatin C, không có chủng tộc (2021)
Trong các chủ đề này
Đánh giá bệnh nhân có vấn đề về thận
>