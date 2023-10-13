Ho gà (bệnh nhân người lớn)
Ho gà ở người lớn, kèm theo tiếng ho khúc khắc.
Trong đoạn ghi âm này, bệnh nhân ho mà không có hít vào cho đến khi anh ấy hết không khí ở phổi rồi mới hít vào kèm theo tiếng ho khúc khắc. Tiếng ho khúc khắc là do dây thanh âm khép lại trong khi hít vào.
Tệp âm thanh do bác sĩ Doug Jenkinson cung cấp.
Ho gà (bệnh nhân người lớn)
Ho gà ở người lớn, kèm theo tiếng ho khúc khắc.
Trong đoạn ghi âm này, bệnh nhân ho mà không có hít vào cho đến khi anh ấy hết không khí ở phổi rồi mới hít vào kèm theo tiếng ho khúc khắc. Tiếng ho khúc khắc là do dây thanh âm khép lại trong khi hít vào.
Tệp âm thanh do bác sĩ Doug Jenkinson cung cấp.