Tiếng tim thứ 2 tách đôi trong block nhánh phải
Âm thanh là tiếng tách đôi rộng, tức là, S1-A2-P2 lúc nghỉ (“ra”) với khoảng cách A2-P2 rộng hơn khi hít vào (“vào”). Blốc nhánh phải làm trì hoãn thời gian đóng van động mạch phổi do đó, có thể nghe thấy S2 tách đôi lúc nghỉ. Hít vào làm giảm áp lực trong lồng ngực, hút thêm máu vào tâm thất phải và làm trì hoãn thời gian đóng van động mạch phổi hơn nữa, do đó, tiếng tách đôi bình thường trở nên rộng hơn.
Nội dung ghi âm do bác sĩ Jules Constant cung cấp.
Tiếng tim thứ 2 tách đôi trong block nhánh phải
Âm thanh là tiếng tách đôi rộng, tức là, S1-A2-P2 lúc nghỉ (“ra”) với khoảng cách A2-P2 rộng hơn khi hít vào (“vào”). Blốc nhánh phải làm trì hoãn thời gian đóng van động mạch phổi do đó, có thể nghe thấy S2 tách đôi lúc nghỉ. Hít vào làm giảm áp lực trong lồng ngực, hút thêm máu vào tâm thất phải và làm trì hoãn thời gian đóng van động mạch phổi hơn nữa, do đó, tiếng tách đôi bình thường trở nên rộng hơn.
Nội dung ghi âm do bác sĩ Jules Constant cung cấp.