Tiếng tim thứ 2 tách đôi khi có thông liên nhĩ
Âm thanh là tiếng tim thứ 2 (S2) tách đôi cố định, nghĩa là S1–A2–P2 khi nghỉ (“ra”) và khi hít vào (“vào”). Tiếng tách đôi cố định vì thể tích dòng chảy qua tâm thất phải tăng lên trong suốt chu kỳ hô hấp, loại bỏ sự trì hoãn bình thường trong việc đóng van động mạch phổi liên quan đến thì hít vào.
Nội dung ghi âm do bác sĩ Jules Constant cung cấp.
