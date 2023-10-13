skip to main content
Tiếng thổi do hẹp van động mạch chủ

Nhịp thứ 6 là ngoại tâm thu thất (ventricular premature beat, VPB). Nhịp thứ 7 minh họa tiếng thổi to lên sau VPB do tăng làm đầy thất trái trong thời gian tạm dừng bù sau VPB.

Nội dung ghi âm do bác sĩ Jules Constant cung cấp.

