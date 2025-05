Hội chứng tăng sinh lympho liên kết nhiễm sắc thể X

1. Coffey AJ, Brooksbank RA, Brandau O, et al: Host response to EBV infection in X-linked lymphoproliferative disease results from mutations in an SH2-domain encoding gene. Nat Genet 20(2):129–135, 1998. doi:10.1038/2424

2. Booth C, Gilmour KC, Veys P, et al: X-linked lymphoproliferative disease due to SAP/SH2D1A deficiency: a multicenter study on the manifestations, management and outcome of the disease [published correction appears in Blood Ngày 3 tháng 11 năm 2011;118(18):5060. Pachlopnick-Schmid, Jana [corrected to Pachlopnik Schmid, Jana]]. Blood 117(1):53–62, 2011. doi:10.1182/blood-2010-06-284935