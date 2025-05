So với dân số nói chung, những bệnh nhân ghép thận có nguy cơ phát triển một số dạng ung thư cao gấp khoảng 10 đến 15 lần, có thể do đáp ứng của hệ thống miễn dịch điều hòa với ung thư cũng như nhiễm trùng bị suy yếu. Ung thư hệ bạch huyết (u lympho) ở những bệnh nhân ghép thận cao gấp 30 lần so với dân số nói chung, nhưng u lympho vẫn không phổ biến. Ung thư da trở nên phổ biến ở những bệnh nhân ghép thận sau nhiều năm sử dụng các thuốc ức chế miễn dịch.