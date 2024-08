Nội soi hàng tuần được chỉ định ban đầu để theo dõi thải ghép. Khoảng 30 đến 50% người nhận có một hoặc nhiều đợt bị thải ghép trong năm đầu tiên sau ghép. Giám sát nội soi thường quy được tiếp tục vô thời hạn.

Các triệu chứng và dấu hiệu của thải ghép bao gồm tiêu chảy, sốt và co thành bụng. Các dấu hiệu trên nội soi bao gồm ban đỏ ở niêm mạc, mủn dễ nát, loét và bong tróc; các tổn thương phân bố không đều, có thể khó phát hiện và có thể chẩn đoán phân biệt với viêm ruột do cytomegalovirus dựa vào các thể chứa virus. Các dấu hiệu trên sinh thiết bao gồm các vi nhung mao bị teo và xâm nhập viêm ở lớp màng đệm (xem bảng: Các biểu hiện của thải ghép ruột non theo phân loại).

Điều trị thải ghép cấp bằng corticosteroid liều cao, globulin kháng tế bào tuyến ức hoặc cả hai.