Ghép phổi và ghép tim-phổi

Gần như tất cả các quả tim được hiến từ người cho chết não thường đòi hỏi phải < 60 tuổi và có chức năng tim bình thường và không có tiền sử bệnh mạch vành hoặc các bệnh về tim khác. Người cho và người nhận phải có nhóm máu ABO hòa hợp và kích thước tim phù hợp là rất quan trọng. Các thử nghiệm đã sử dụng thành công một hệ thống bơm in vitro điều chỉnh sự trao đổi chất của tế bào trong tim của người hiến tặng để giúp bảo tồn trái tim đã nổ trong quá trình vận chuyển và do đó kéo dài khả năng sống của phần cấy ghép > 4 đến 6 giờ và cải thiện đáng kể chức năng tim sau khi tái tưới máu. Gần đây, một số thủ thuật đã được thực hiện bằng cách sử dụng các mảnh ghép từ những người hiến tặng sau khi chết vì tim; Tất cả các mô ghép này đều được thực hiện bằng cách sử dụng máy bơm in vitro trước khi cấy ghép.