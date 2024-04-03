Đánh giá lão khoa toàn diện đánh giá cụ thể và triệt để các vấn đề chức năng và nhận thức, hỗ trợ xã hội, tình trạng tài chính và các yếu tố môi trường cũng như sức khoẻ thể chất và tinh thần. Lý tưởng nhất là khám bệnh thường xuyên cho bệnh nhân cao tuổi kết hợp nhiều khía cạnh của đánh giá người cao tuổi toàn diện, làm cho 2 phương pháp tiếp cận rất giống nhau. Kết quả đánh giá được kết hợp với các biện pháp can thiệp bền vững, phù hợp với từng cá nhân (ví dụ: phục hồi chức năng, giáo dục, tư vấn, dịch vụ hỗ trợ).
Chi phí đánh giá người cao tuổi giới hạn việc sử dụng nó. Do đó, đánh giá này có thể được sử dụng tốt nhất ở những bệnh nhân lớn tuổi có nguy cơ cao, ví dụ như hội chứng dễ bị tổn thương hoặc bệnh mạn tính (ví dụ như được xác định qua bảng câu hỏi sức khoẻ gửi qua đường bưu điện hoặc phỏng vấn tại nơi ở hoặc nơi họp). Các thành viên trong gia đình cũng có thể yêu cầu được mô tả về đánh giá lão khoa. Tuy nhiên, tại Hoa Kỳ, Khám sức khỏe hàng năm được cung cấp dưới dạng phúc lợi được bảo hiểm theo Medicare và bao gồm các thành phần chính của đánh giá lão khoa toàn diện, đồng thời cung cấp đánh giá nguy cơ về sức khỏe chi tiết và kế hoạch phòng ngừa cá nhân hóa.
Đánh giá có thể có những lợi ích sau:
Tăng xác định các tình trạng
Cải thiện trạng thái chức năng và trạng thái tinh thần (1)
Giảm sử dụng nhà dưỡng lão và bệnh viện điều trị bệnh giai đoạn cấp tính (2)
Sự hài lòng cao hơn với vấn đề chăm sóc
Nếu bệnh nhân cao tuổi tương đối khỏe mạnh, sự đánh giá y tế tiêu chuẩn có thể là thích hợp.
Đánh giá lão khoa toàn diện là thành công nhất khi được thực hiện bởi một nhóm liên ngành lão khoa (điển hình là bác sĩ lão khoa, y tá, nhân viên xã hội và dược sĩ). Thông thường, đánh giá được thực hiện ngoại trú. Tuy nhiên, bệnh nhân suy giảm thể chất hoặc tinh thần và bệnh nhân nằm viện thường xuyên có thể cần phải đánh giá nội trú.
Một công cụ đánh giá người cao tuổi
Tiêu chí (1)
Mục
Mức độ khó khi ăn, mặc quần áo, tắm, di chuyển giữa giường và ghế, sử dụng nhà vệ sinh, và kiểm soát bàng quang và ruột
Mức độ khó khi chuẩn bị bữa ăn, làm việc nhà, uống thuốc, làm việc vặt (ví dụ: mua sắm), quản lý tài chính và sử dụng điện thoại
Thiết bị hỗ trợ
Sử dụng thiết bị cá nhân (ví dụ gậy, khung tập đi, xe lăn, oxy)
Sử dụng thiết bị từ môi trường xung quanh (ví dụ, thanh vịn, ghế tắm, giường bệnh viện)
Người chăm sóc
Sử dụng người chăm sóc được trả tiền (ví dụ, y tá, trợ lý)
Sử dụng những người chăm sóc không được thanh toán (ví dụ, các thành viên trong gia đình, bạn bè, tình nguyện viên)
M Thuốc, trị liệu đang dùng (Medications)
Tên thuốc kê đơn được sử dụng
Tên của thuốc không kê đơn được sử dụng
Dinh dưỡng
Chiều cao, cân nặng
Cân nặng ổn định (ví dụ: "Bệnh nhân có giảm 4,54 kg [10 lb] trong 6 tháng qua mà không cố gắng không?")
Biện pháp phòng ngừa
Thường xuyên đo huyết áp, kiểm tra bằng guaiac xác định có máu trong phân, nội soi đại tràng sigma hoặc nội soi đại trực tràng, tiêm phòng (cúm, phế cầu, uốn ván), đánh giá nội tiết tố kích thích tuyến giáp và chăm sóc nha khoa
Lượng canxi và vitamin D
Thường xuyên tập thể dục
Sử dụng máy xác định khói thuốc
Nhận thức
Khả năng nhớ 3 vật sau 1 phút và vẽ mặt đồng hồ (Mini-Cog©)
Ảnh hưởng
Cảm giác buồn bã, trầm cảm, hoặc tuyệt vọng
Thiếu quan tâm hoặc thích thú trong làm việc
Chỉ dẫn trước
Sở hữu một ý chí sống
Thiết lập giấy uỷ quyền chăm sóc sức khoẻ
Lạm dụng/sử dụng sai chất gây nghiện
Sử dụng và lạm dụng rượu/bia, thuốc lá, caffeine, thuốc theo toa và thuốc kích thích hoặc thuốc bất hợp pháp (ví dụ: cần sa)
Đi bộ và thăng bằng
Số lần ngã trong 6 tháng qua
Thời gian cần thiết để đứng lên từ ghế, đi bộ 3,05 mét (10 feet), quay lại, trở lại, và ngồi xuống
Phạm vi tiếp cận đạt tối đa trong khi đứng
Chức năng cảm giác
Khả năng nhắc 3 con số khi nghe thầm 0,61 mét (2 feet) phía sau đầu
Khả năng đọc biểu đồ Snellen ở mức 20/40 hoặc cao hơn (với kính, nếu cần)
Vận động chi trên
Có khả năng đưa tay ra phía sau đầu và lưng
Tài liệu tham khảo chung
1. Huss A, Stuck AE, Rubenstein LZ, et al: Multidimensional preventive home visit programs for community-dwelling older adults: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 63 (3):298–307, 2008. doi: 10.1093/gerona/63.3.298
2. Ellis G, Gardner M, Tsiachristas A, et al: Comprehensive geriatric assessment for older adults admitted to hospital. Cochrane Database Syst Rev 9 (9):CD006211, 2017 doi: 10.1002/14651858.CD006211.pub3
Các lĩnh vực đánh giá
Các lĩnh vực chính được đánh giá là
Chức năng: Được đánh giá khả năng làm các hoạt động trong cuộc sống hàng ngày (ADL) và ADL có sử dụng công cụ (IADL). ADL bao gồm ăn, mặc quần áo, tắm, di chuyển giữa giường và ghế, sử dụng nhà vệ sinh, và kiểm soát bàng quang và ruột. IADL cho phép mọi người sống độc lập và bao gồm việc chuẩn bị bữa ăn, làm việc nhà, uống thuốc, làm việc vặt, quản lý tài chính và sử dụng điện thoại.
Sức khoẻ thể chất: Bệnh sử và khám thực thể cần bao gồm các vấn đề thường gặp ở người cao tuổi (ví dụ: các vấn đề về thị giác, thính giác, tiểu tiện, dáng đi và thăng bằng).
Nhận thức và sức khoẻ tinh thần: Một số bài kiểm tra kiểm tra chứng nhận cho rối loạn chức năng nhận thức (ví dụ:, kiểm tra trạng thái tinh thần) và trầm cảm (ví dụ, Thang trầm cảm ở người cao tuổi, Hamilton Depression Scale) có thể được sử dụng.
Tình hình môi trường - xã hội: Mạng lưới tương tác xã hội của bệnh nhân, các nguồn trợ giúp xã hội sẵn có, nhu cầu đặc biệt và sự an toàn và tiện lợi của môi trường bệnh nhân được xác định bởi y tá hoặc nhân viên xã hội. Những yếu tố này ảnh hưởng đến phương pháp điều trị được sử dụng. Danh sách kiểm tra có thể được sử dụng để đánh giá sự an toàn tại nhà.
Các công cụ được chuẩn hóa làm cho việc đánh giá các lĩnh vực này trở nên đáng tin cậy và hiệu quả hơn (xem bảng Dụng cụ đánh giá Lão khoa). Việc này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin lâm sàng giữa các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và theo dõi những thay đổi về tình trạng của bệnh nhân theo thời gian.
Thang trầm cảm ở người cao tuổi (dạng ngắn)
Câu hỏi
Đáp ứng
1. Quý vị có cơ bản hài lòng với cuộc sống của mình?
Có
Không
2. Quý vị có bỏ nhiều hoạt động và sở thích của mình?
Có
Không
3. Quý vị có cảm thấy cuộc sống là trống rỗng không?
Có
Không
4. Quý vị có thường xuyên thấy chán nản?
Có
Không
5. Quý vị có vui vẻ trong hầu hết thời gian?
Có
Không
6. Quý vị có sợ rằng điều gì đó tệ hại sẽ xảy ra với mình không?
Có
Không
7. Quý vị có cảm thấy hạnh phúc trong hầu hết thời gian?
Có
Không
8. Quý vị có thường cảm thấy bất lực không?
Có
Không
9. Quý vị có thích ở nhà hơn là đi ra ngoài và làm những việc mới không?
Có
Không
10. Quý vị có cảm thấy bạn có nhiều vấn đề với trí nhớ hơn trước?
Có
Không
11. Quý vị có nghĩ rằng thật tuyệt vời khi được sống?
Có
Không
12. Quý vị có cảm thấy vô dụng theo cách mình đang sống bây giờ?
Có
Không
13. Quý vị có cảm thấy đầy sức sống?
Có
Không
14. Quý vị có cảm thấy tình trạng của mình là vô vọng?
Có
Không
15. Quý vị có nghĩ rằng hầu hết mọi người là tốt hơn so với quý vị?
Có
Không
Điểm:
Một điểm cho "Không" đối với câu hỏi 1, 5, 7, 11, 13.
Một điểm cho "Có" với các câu hỏi khác.
> 5 điểm cho thấy trầm cảm và cần một đánh giá tiếp theo.
≥ 10 điểm hầu như luôn cho thấy bệnh nhân bị trầm cảm.
Được chuyển thể từ Sheikh JI, Yesavage JA: Thang đo trầm cảm ở người cao tuổi (GDS): Bằng chứng gần đây và phát triển một phiên bản ngắn hơn. Trong Nghiên cứu lão khoa trên lâm sàng: Hướng dẫn Đánh giá và Can thiệp, được biên soạn bởi TL Brink. Binghamton, NY, Haworth Press, 1986, trang. 165–173. © bởi The Haworth Press, Inc. In lại với sự cho phép.
Thông tin thêm
Tài nguyên bằng tiếng Anh sau đây có thể hữu ích. Vui lòng lưu ý rằng CẨM NANG không chịu trách nhiệm về nội dung của tài liệu này.
Medicare: Annual Wellness Examination (AWE): Tài liệu này của Hoa Kỳ bao gồm các thành phần chính của đánh giá lão khoa toàn diện và cung cấp đánh giá nguy cơ về sức khỏe chi tiết cũng như kế hoạch phòng ngừa được cá nhân hóa.