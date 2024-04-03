Đánh giá lão khoa toàn diện là một quá trình đa chiều được thiết kế để đánh giá khả năng hoạt động, sức khỏe (thể chất, nhận thức và tinh thần) và tình hình môi trường xã hội của người cao tuổi.

Đánh giá lão khoa toàn diện đánh giá cụ thể và triệt để các vấn đề chức năng và nhận thức, hỗ trợ xã hội, tình trạng tài chính và các yếu tố môi trường cũng như sức khoẻ thể chất và tinh thần. Lý tưởng nhất là khám bệnh thường xuyên cho bệnh nhân cao tuổi kết hợp nhiều khía cạnh của đánh giá người cao tuổi toàn diện, làm cho 2 phương pháp tiếp cận rất giống nhau. Kết quả đánh giá được kết hợp với các biện pháp can thiệp bền vững, phù hợp với từng cá nhân (ví dụ: phục hồi chức năng, giáo dục, tư vấn, dịch vụ hỗ trợ).

Chi phí đánh giá người cao tuổi giới hạn việc sử dụng nó. Do đó, đánh giá này có thể được sử dụng tốt nhất ở những bệnh nhân lớn tuổi có nguy cơ cao, ví dụ như hội chứng dễ bị tổn thương hoặc bệnh mạn tính (ví dụ như được xác định qua bảng câu hỏi sức khoẻ gửi qua đường bưu điện hoặc phỏng vấn tại nơi ở hoặc nơi họp). Các thành viên trong gia đình cũng có thể yêu cầu được mô tả về đánh giá lão khoa. Tuy nhiên, tại Hoa Kỳ, Khám sức khỏe hàng năm được cung cấp dưới dạng phúc lợi được bảo hiểm theo Medicare và bao gồm các thành phần chính của đánh giá lão khoa toàn diện, đồng thời cung cấp đánh giá nguy cơ về sức khỏe chi tiết và kế hoạch phòng ngừa cá nhân hóa.

Đánh giá có thể có những lợi ích sau:

Tăng xác định các tình trạng

Cải thiện trạng thái chức năng và trạng thái tinh thần (1)

Giảm tỷ lệ tử vong (1, 2)

Giảm sử dụng nhà dưỡng lão và bệnh viện điều trị bệnh giai đoạn cấp tính (2)

Sự hài lòng cao hơn với vấn đề chăm sóc

Nếu bệnh nhân cao tuổi tương đối khỏe mạnh, sự đánh giá y tế tiêu chuẩn có thể là thích hợp.

Đánh giá lão khoa toàn diện là thành công nhất khi được thực hiện bởi một nhóm liên ngành lão khoa (điển hình là bác sĩ lão khoa, y tá, nhân viên xã hội và dược sĩ). Thông thường, đánh giá được thực hiện ngoại trú. Tuy nhiên, bệnh nhân suy giảm thể chất hoặc tinh thần và bệnh nhân nằm viện thường xuyên có thể cần phải đánh giá nội trú.

Bảng Một công cụ đánh giá người cao tuổi Bảng

Công cụ tính toán lâm sàng Thang trầm cảm ở người cao tuổi

Các lĩnh vực đánh giá Các lĩnh vực chính được đánh giá là Chức năng: Được đánh giá khả năng làm các hoạt động trong cuộc sống hàng ngày (ADL) và ADL có sử dụng công cụ (IADL). ADL bao gồm ăn, mặc quần áo, tắm, di chuyển giữa giường và ghế, sử dụng nhà vệ sinh, và kiểm soát bàng quang và ruột. IADL cho phép mọi người sống độc lập và bao gồm việc chuẩn bị bữa ăn, làm việc nhà, uống thuốc, làm việc vặt, quản lý tài chính và sử dụng điện thoại.

Sức khoẻ thể chất: Bệnh sử và khám thực thể cần bao gồm các vấn đề thường gặp ở người cao tuổi (ví dụ: các vấn đề về thị giác, thính giác, tiểu tiện, dáng đi và thăng bằng).

Nhận thức và sức khoẻ tinh thần: Một số bài kiểm tra kiểm tra chứng nhận cho rối loạn chức năng nhận thức (ví dụ:, kiểm tra trạng thái tinh thần) và trầm cảm (ví dụ, Thang trầm cảm ở người cao tuổi, Hamilton Depression Scale) có thể được sử dụng.

Tình hình môi trường - xã hội: Mạng lưới tương tác xã hội của bệnh nhân, các nguồn trợ giúp xã hội sẵn có, nhu cầu đặc biệt và sự an toàn và tiện lợi của môi trường bệnh nhân được xác định bởi y tá hoặc nhân viên xã hội. Những yếu tố này ảnh hưởng đến phương pháp điều trị được sử dụng. Danh sách kiểm tra có thể được sử dụng để đánh giá sự an toàn tại nhà. Các công cụ được chuẩn hóa làm cho việc đánh giá các lĩnh vực này trở nên đáng tin cậy và hiệu quả hơn (xem bảng Dụng cụ đánh giá Lão khoa). Việc này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin lâm sàng giữa các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và theo dõi những thay đổi về tình trạng của bệnh nhân theo thời gian. Bảng Thang trầm cảm ở người cao tuổi (dạng ngắn) Bảng