Tôn giáo và Tâm linh ở người cao tuổi

1. PRRI . 2023 PRRI Census of American Religion: County-Level Data on Religious Identity and Diversity. Truy cập ngày 26 tháng 11 năm 2024.

2. Coelho-Júnior HJ, Calvani R, Panza F, et al. Religiosity/spirituality and mental health in older adults: A systematic review and meta-analysis of observational studies. Front Med (Lausanne). 9:877213, 2022 doi: 10.3389/fmed.2022.877213