Ảnh hưởng của chuyển tiếp cuộc sống trên người cao tuổi

Cuộc sống về già thường là giai đoạn chuyển tiếp (ví dụ như nghỉ hưu, di dời) và điều chỉnh các sự mất mát.

Nghỉ hưu thường là bước chuyển đổi quan trọng đầu tiên của người lớn tuổi. Ảnh hưởng của nó đối với sức khoẻ thể chất và tinh thần khác nhau từ người này sang người khác, tùy theo thái độ và lý do nghỉ hưu. Khoảng một phần ba số người về hưu gặp khó khăn trong việc thích nghi với một số khía cạnh nhất định của việc nghỉ hưu, chẳng hạn như thu nhập giảm và vai trò xã hội cũng như quyền lợi thay đổi. Một số người chọn nghỉ hưu, mong muốn nghỉ việc; những người khác buộc phải nghỉ hưu (ví dụ, vì vấn đề sức khoẻ hoặc mất việc làm). Việc chuẩn bị phù hợp cho sự nghỉ hưu và tư vấn cho người nghỉ hưu và gia đình gặp khó khăn mà cần sự giúp đỡ.

Tái định cư có thể xảy ra nhiều lần trong thời gian tuổi già – ví dụ như đến nhà nghỉ hưu với các tiện nghi mong muốn, đến các khu nhỏ hơn để giảm bớt gánh nặng duy trì tài chính, đến nhà của anh chị em ruột hoặc con trưởng thành, hoặc đến một cơ sở chăm sóc tại nhà. Tình trạng thể chất và tinh thần là những yếu tố dự báo đáng kể cho việc điều chỉnh lại sự di dân, cũng như sự chuẩn bị chu đáo và đầy đủ. Những người phản ứng kém với việc tái định cư có nhiều khả năng sẽ sống một mình sau khi chuyển đi và/hoặc bị cô lập về mặt xã hội, nghèo đói và/hoặc trầm cảm. Đàn ông phản ứng kém hơn phụ nữ.

Càng ít nhận thức về sự di chuyển và dự đoán trước môi trường ở mới sẽ càng bị căng thẳng hơn về sự di dời. Mọi người nên làm quen với môi trường mới trước tiên. Đối với người suy giảm về nhận thức, việc di chuyển khỏi môi trường quen thuộc có thể làm trầm trọng thêm sự phụ thuộc chức năng và hành vi phá hoại. Vì các vấn đề phức tạp về tài chính, xã hội và các vấn đề khác, một số người cao tuổi cảm thấy họ phải ở trong một ngôi nhà hoặc khu phố có vấn đề mặc dù họ muốn chuyển chỗ ở. Nhân viên xã hội có thể giúp những người như vậy đánh giá các lựa chọn của họ cho việc di dời hoặc sửa đổi nhà.

Mất đi người thân ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh trong cuộc sống của người cao tuổi. Ví dụ, tương tác xã hội và giảm đi tình bạn, và tình trạng xã hội có thể thay đổi. Cái chết của người bạn đời ảnh hưởng đến nam giới và phụ nữ một cách khác nhau. Trong 2 năm sau khi chết của một người vợ, tỷ lệ tử vong ở nam giới có xu hướng gia tăng, đặc biệt nếu cái chết của vợ là bất ngờ. Đối với phụ nữ mất chồng, dữ liệu không rõ ràng nhưng nhìn chung không cho thấy tỷ lệ tử vong tăng lên.

Khi mất người thân, một số rối loạn giấc ngủ và lo lắng là bình thường; những ảnh hưởng này thường hết sau vài tuần hoặc sau chỉ vài tháng mà không cần dùng thuốc. Ngược lại, nỗi đau kéo dài và quá sức chịu đựng được coi là nỗi đau bệnh lý được gọi là rối loạn đau buồn kéo dài (1). Tình trạng này có các biểu hiện đặc trưng sau đây:

Các triệu chứng điển hình của một đợt trầm cảm nặng và kéo dài > 12 tháng

Cảm giác khao khát mạnh mẽ và thường xuyên đối với người đã khuất và thôi thúc cùng chết với người đã khuất

Suy giảm chức năng xã hội, nghề nghiệp hoặc các lĩnh vực quan trọng khác (do rối loạn gây ra)

Bận tâm với những suy nghĩ về người đã khuất hoặc hoàn cảnh hoặc hậu quả của cái chết

Sự gián đoạn nhận dạng (ví dụ: cảm thấy một phần của bản thân đã chết) kể từ khi chết

Tê liệt cảm xúc hoặc cảm giác đau đớn về mặt cảm xúc dữ dội, bao gồm cô đơn, sốc, trống rỗng, tê liệt, bất công, tức giận hoặc vô nghĩa

Không tin vào cái chết hoặc tránh né hoặc phản ứng dữ dội với những lời nhắc nhở hoặc ký ức về người đã khuất

Khó khăn trong việc tái hòa nhập vào các mối quan hệ và hoạt động sau khi chết (ví dụ: vấn đề trong việc giao lưu với bạn bè, theo đuổi sở thích hoặc lập kế hoạch cho tương lai)

Những người chăm sóc và nhân viên y tế nên tìm kiếm các triệu chứng như vậy và lưu ý rằng những bệnh nhân mất người thân có nguy cơ tự tử cao và tình trạng sức khỏe giảm sút. Trên toàn thế giới vào năm 2017, tử vong do tự tử được ghi nhận ở khoảng 16 trên 100.000 người trong độ tuổi từ 50 đến 69 và khoảng 27 trên 100.000 người trong độ tuổi ≥ 70 trên toàn thế giới, so với khoảng 11 trên 100.000 người từ 15 tuổi đến 49 tuổi (2).

Tại Hoa Kỳ vào năm 2022, tỷ lệ tự tử ở nam giới cao hơn ở nữ giới khoảng 4 lần (2). Tỷ lệ tử vong do tự tử ở người cao tuổi được cho là bị đánh giá thấp hơn nhiều vì các ca tử vong do dùng thuốc phiện quá liều không được điều tra và các ca tử vong cố ý do tự nguyện ngừng ăn và uống không được ghi nhận (3). Người lớn tuổi thường không đưa ra cảnh báo về tự sát và hiếm khi tìm kiếm sự điều trị tâm thần. Các bác sĩ ít có khả năng đưa ra phương pháp điều trị trầm cảm cho bệnh nhân cao tuổi hơn là bệnh nhân trẻ tuổi. Mặc dù người cao tuổi ít cố gắng tự tử hơn những người ở các nhóm tuổi khác, nhưng họ có tỷ lệ tử vong do tự tử cao hơn nhiều vì họ có nhiều khả năng sử dụng súng khi cố gắng (chiếm 70,8% số ca tử vong do tự tử ở người cao tuổi [4]), có nhiều vấn đề về sức khỏe hơn, yếu ớt và tránh can thiệp và họ ít có khả năng sống với những người khác có thể phát hiện và ứng phó với các lần toan tự tử. Như vậy, nguy cơ tử vong do tự tử ở người cao tuổi có ý định tự tử là rất cao.

Sàng lọc kịp thời trầm cảm và ý định tự tử là điều cần thiết khi kiểm tra người cao tuổi. Bác sĩ lâm sàng cần phải hỏi trực tiếp về việc tự tử (ví dụ: "Tôi biết rằng ông/bà đang gặp khó khăn và ông/bà đã dành khá nhiều thời gian ở một mình. Tôi tự hỏi liệu có lúc nào ông/bà nghĩ đến việc tự tử không."). Bằng chứng về ý định tự sát nên dẫn đến lập kế hoạch an toàn cho tình trạng tự sát ngay lập tức. Trước khi kết thúc tương tác với người cao tuổi có ý định tự tử, các bác sĩ lâm sàng nên làm như sau:

Nhập số điện thoại 988 Lifeline vào điện thoại của họ và hướng dẫn họ cách tìm và sử dụng thông tin trong điện thoại để gọi điện, nhắn tin hoặc trò chuyện với cố vấn.

Thảo luận về súng và các phương tiện tự tử khác mà họ có thể tiếp cận.

Thể hiện sự quan tâm và nhạy cảm đối với hoàn cảnh của bệnh nhân (ví dụ: "Tôi biết ông/bà đã trải qua nhiều khó khăn. Tôi quan tâm đến ông/bà và muốn gặp lại ông/bà; an toàn cho ông/bà rất quan trọng.")

Kết nối những người chăm sóc và thành viên gia đình với các nguồn tài nguyên giáo dục.

Xây dựng kế hoạch an toàn phòng chống tự tử giúp mọi người nhận biết nguyên nhân dẫn đến ý định tự tử và cung cấp danh sách các chiến lược đối phó cùng các nguồn lực hỗ trợ, bao gồm ứng dụng trên máy tính bảng và điện thoại thông minh để bệnh nhân sử dụng.

Các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ (ví dụ: National Widowers Organization (Tổ chức Góa phụ Quốc gia) có thể tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi tình trạng khó khăn. Việc sử dụng thuốc giải lo âu trong thời gian ngắn có thể có tác dụng với bệnh nhân lo lắng quá mức và liệu pháp chống trầm cảm có thể làm giảm cường độ của các triệu chứng trầm cảm. Tuy nhiên, tránh sử dụng quá nhiều hoặc kéo dài bởi vì nó có thể gây trở ngại cho quá trình đau buồn và điều chỉnh. Sự đau buồn kéo dài, bệnh lý thường đòi hỏi đánh giá và điều trị tâm thần.