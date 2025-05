Dược động học của thuốc ở người cao tuổi

Mặc dù giảm diện tích bề mặt ruột non, làm chậm trống dạ dày và tăng pH dạ dày do tuổi cao, những sự thay đổi trong hấp thu thuốc có xu hướng không thuận lợi về mặt lâm sàng đối với hầu hết các loại thuốc. Một ngoại lệ có liên quan đến lâm sàng là canxi cacbonat, cần có môi trường axit để hấp thụ tối ưu. Do đó, tăng pH dạ dày – có thể liên quan đến tuổi tác (như viêm teo dạ dày) hoặc do thuốc (như thuốc ức chế bơm proton) có thể làm giảm sự hấp thu canxi và tăng nguy cơ táo bón. Vì vậy, bệnh nhân cao tuổi nên sử dụng muối canxi (ví dụ: calci citrate) hòa tan dễ dàng hơn trong môi trường ít axit. Một ví dụ khác về sự thay đổi sự hấp thu với sự gia tăng pH dạ dày là sự giải phóng sớm các dạng thuốc được phủ lên ruột (ví dụ: aspirin phủ ruột, erythromycin bọc ruột), làm tăng nguy cơ tác dụng phụ của đường tiêu hóa. Việc làm chậm nhu động đường tiêu hóa do tuổi tác hoặc sử dụng thuốc kháng cholinergic có thể kéo dài thời gian di chuyển của thuốc qua dạ dày đến ruột non. Đối với các thuốc được hấp thu ở phần trên ruột non, chẳng hạn như acetaminophen, nhu động đường tiêu hóa bị chậm lại có thể làm chậm quá trình hấp thu và chậm thời gian bắt đầu tác dụng, đồng thời làm giảm nồng độ đỉnh của thuốc và tác dụng dược lý.