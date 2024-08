Xét nghiệm sàng lọc cho trẻ nhũ nhi và trẻ em

Mọi người nên được sàng lọc thường quy để phát hiện nhiễm vi-rút viêm gan C (HCV) ít nhất một lần trong độ tuổi từ 18 đến 79 (xem U.S. Preventive Services Task Force's 2020 Hepatitis C Virus Infection in Adolescents and Adults: Screening statement và the CDC's 2020 Recommendations for Hepatitis C Screening Among Adults—United States). Những người có nguy cơ nhiễm HCV cao hơn, bao gồm cả những người đã từng sử dụng thuốc tiêm chích trong quá khứ hoặc hiện tại, nên được xét nghiệm nhiễm HCV và đánh giá lại hàng năm. (Xem thêm Sàng lọc viêm gan C mạn tính)