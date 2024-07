Bù dịch đường uống

Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University

Liệu pháp dung dịch uống có hiệu quả, an toàn, tiện lợi và không tốn kém so với liệu pháp truyền tĩnh mạch. Liệu pháp uống nước được Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo và nên dùng cho trẻ em bị mất nước từ nhẹ đến trung bình, là nhữngđói tượng có thể uống được trừ khi bị nôn nhiều hoặc có các rối loạn tiềm tàng (ví dụ, phẫu thuật bụng, tắc ruột).

(Xem thêm Mất nước ở trẻ em.)

Giải pháp bù nước bằng miệng Dung dịch bù đường uống (ORS) nên chứa Phức hợp carbohydrate hoặc glucose 2%

50 đến 90 mEq/L (50 đến 90 mmol/L) natri Nước uống sau tập thể thao, nước soda, nước trái cây, và đồ uống tương tự không đáp ứng các tiêu chí này và không nên sử dụng. Chúng thường có quá ít natri và quá nhiều carbohydrate để tận dụng sự đồng vận chuyển natri/glucose, và hiệu quả thẩm thấu của carbohydrate dư thừa có thể dẫn đến mất thêm dịch. Đồng vận chuyển Natri/glucosetrong ruột được tối ưu hóa với tỷ lệ natri:glucose 1:1. Dung dịch bù nước đường uống được WHO khuyến nghị và được bán rộng rãi mà không cần đơn bác sĩ. Hầu hết các phương thức sử dụng là bột được pha với nước uống. Một gói ORS được hòa tan trong 1 L nước để tạo ra một dung dịch có chứa thành phần sau đây (trong mmol/L): ORS tiêu chuẩn của WHO: Natri 90, kali 20, clorua 80, citrate 10 và glucose 111

ORS giảm áp lực thẩm thấu của ORS: Natri 75, kali 20, clorua 65, citrate 10, và glucose 75 ORS có hiệu quả ở bệnh nhân mất nước bất kể tuổi tác, nguyên nhân, hoặc loại mất cân bằng điện giải (hạ natri huyết, tăng natri huyết, hoặc natri bình thường) miễn là chức năng thận hoạt động bình thường. Các loại dung dịch bù nước bán trên thị trường pha sẵn có sẵn ở nhiều hiệu thuốc và siêu thị. Các dung dịch này có hiệu quả mặc dù có tỷ lệ natri : glucose khoảng 1: 3 (45 mEq Natri/L (45 mmol/L) đến 140 mmol glucose/L).