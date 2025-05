Cách tiếp cận bệnh nhân nghi ngờ mắc rối loạn chuyển hóa di truyền

Các rối loạn biểu hiện ở giai đoạn sơ sinh có xu hướng nghiêm trọng hơn; biểu hiện của nhiều rối loạn thường bao gồm

Li bì

Ăn kém

Nôn

Động kinh

Các rối loạn biểu hiện muộn hơn có xu hướng ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển, nhưng nôn, co giật và yếu mệt cũng có thể xuất hiện.

Chậm tăng trưởng cho thấy giảm đồng hóa hoặc tăng dị hóa và có thể là do giảm dự trữ của chất nền tạo ra năng lượng (ví dụ, trong bệnh dự trữ glycogen [GSD]) hoặc việc sử dụng năng lượng hoặc protein không hiệu quả (ví dụ như trong axit hữu cơ máu hoặc rối loạn chu trình ure).

Chậm phát triển có thể phản ánh sự thiếu hụt năng lượng mạn tính trong não (ví dụ, khiếm khuyết phosphoryl oxy hóa), giảm cung cấp carbohydrate cần thiết mà không phải chất nền cho não (ví dụ, thiếu uridine-5′-diphosphate-galactose [UDP-galactose] trong bệnh galactosemia không được điều trị), hoặc sự thiếu hụt axit amin mãn tính trong não (ví dụ, sự thiếu hụt tyrosine trong phenylketon niệu).

Các triệu chứng thần kinh cơ, như co giật, yếu cơ, giảm trương lực cơ, rung giật cơ, đau cơ, đột quỵ, hoặc hôn mê, có thể gợi ý thiếu hụt năng lượng cấp tính trong não (ví dụ, cơn co giật do hạ đường huyết trong bệnh dự trữ glycogen (GSD) type I, đột quỵ trong các khiếm khuyết phosphoryl oxy hoá ty thể) hoặc cơ (ví dụ như yếu cơ trong các dạng cơ của bệnh dự trữ Glycogen GSD). Các triệu chứng thần kinh cơ cũng có thể phản ánh sự tích tụ các hợp chất độc hại trong não (ví dụ, hôn mê tăng amoniac trong các rối loạn chu trình urê) hoặc phá huỷ mô (ví dụ, tiêu cơ vân và myoglobin niệu ở những bệnh nhân thiếu hydroxyacyl dehydrogenase chuỗi dài hoặc các dạng cơ của bệnh dự trữ glycogen GSD).

Dị tật bẩm sinh não có thể phản ánh sự tích trữ năng lượng giảm (ví dụ, giảm sản xuất ATP trong thiếu pyruvate dehydrogenase) hoặc tiền chất quan trọng (ví dụ giảm cholesterol trong giảm 7-dehydrocholestrol reductase hoặc hội chứng Smith-Lemli-Opitz) trong quá trình phát triển của bào thai.

Triệu chứng thần kinh thực vật có thể là hậu quả của hạ đường huyết gây ra bởi sự tăng tiêu thụ glucose hoặc giảm sản xuất glucose (vd, nôn, vã mồ hôi, xanh tím và nhịp tim nhanh ở GSD hoặc không dung nạp fructose di truyền) hoặc từ toan chuyển hoá (ví dụ, nôn và kiểu thở Kussmaul trong nhiễm axit hữu cơ). Một số tình trạng gây ra cả hai (nghĩa là trong axit propionic máu, tích tụ acyl-CoA gây ra toan chuyển hóa và ức chế tân tạo glucose, do đó gây hạ đường huyết).

Vàng da không sinh lý sau giai đoạn sơ sinh thường phản ánh bệnh lý tại gan, đặc biệt khi đi kèm với tăng men gan, nhưng có thể là do các rối loạn chuyển hoá di truyền (ví dụ, galactosemia không điều trị, không dung nạp fructose di truyền, tyrosin huyết loại I).

Mùi bất thường trong dịch cơ thể phản ánh tích tụ các hợp chất đặc biệt (ví dụ, mùi mồ hôi chân trong axit íovaleric máu, mùi đường cháy trong bệnh nước tiểu mùi si-rô, mùi chuột hoặc mùi hôi trong phenylketon niệu, mùi bắp cải luộc trong tyrosinemia).

Thay đổi màu nước tiểu khi tiếp xúc với không khí xảy ra trong một số rối loạn (ví dụ, màu nâu đậm trong alkapton niệu, màu nâu tím trong porphyria).

Phì đại cơ quan có thể phản ánh sự thất bại trong sự giáng hoá của chất nền dẫn đến sự tích tụ chất nền bên trong các tế bào cơ quan (ví dụ, gan to ở dạng gan của GSD và nhiều bệnh dự trữ lysosome, tim to trong GSD loại II).

Thay đổi của mắt bao gồm đục thủy tinh thể trong thiếu galactokinase hoặc galactosemia cổ điển, và chứng thoái hoá mắt và thoái hóa võng mạc trong các khiếm khuyết phosphoryl oxy hóa.