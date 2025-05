Nhiễm canxi huyết sơ sinh Theo Nemours/Alfred I. duPont Hospital for Children Kevin C. Dysart , MD , Đã xem xét/Đã chỉnh sửa Thg 12 2024

Tăng huyết áp là tổng lượng canxi huyết thanh > 12 mg/dL (> 3 mmol/L) hoặc canxi ion hóa > 6 mg/dL (> 1,5 mmol/L). Nguyên nhân phổ biến nhất là do tự phát. Nguyên nhân phổ biến nhất là do tự phát Dấu hiệu đường tiêu hóa có thể xảy ra (ví dụ như chán ăn, nôn ói, táo bón) và thỉnh thoảng hôn mê hoặc co giật. Điều trị là truyền dung dịch muối thông thường cộng với furosemide và đôi khi là corticosteroid, calcitonin, và bisphosphonates.