Tăng natri máu ở trẻ sơ sinh

Nước bị mất quá nhiều natri (mất nước tăng natri)

Tiêu thụ Na quá mức (ngộ độc muối)

Cả hai

Mất nước dư thừa natri thường gặp nhất là tiêu chảy, nôn mửa, hoặc sốt cao. Nó cũng có thể là do ăn kém trong những ngày đầu đời (ví dụ như khi mẹ và trẻ vừa học cách cho con bú sữa mẹ) và có thể xảy ra ở trẻ nhẹ cân (VLBW) sinh ra từ 24 đến 28 tuần. Ở trẻ sơ sinh VLBW, tổn thương nước không cảm thấy được qua lớp sừng chưa hoàn thiện, thấm nước có thể kết hợp với chức năng thận không bình thường và giảm khả năng sản xuất nước tiểu đậm đặc để giảm mất nước. Sự mất nước thông suốt qua da cũng tăng lên đáng kể nhờ thiết bị làm nóng bức xạ và ánh sáng trị liệu; Trẻ sơ sinh VLBW tiếp xúc có thể cần đến 250 mL/kg/ngày nước IV trong vài ngày đầu, sau đó lớp vỏ sừng phát triển và nước mất có khả năng giảm dần Một nguyên nhân hiếm gặp là bệnh tiểu đường trung tâm hoặc thận nephrogenic. Một nguyên nhân hiếm gặp là bệnh tiểu đường trung tâm hoặc thận nephrogenic. Trẻ sơ sinh bị tăng natri máu và mất nước thường mất nhiều nước hơn so với khám lâm sàng vì độ thẩm thấu tăng giúp duy trì không gian ngoài tế bào (và do đó lưu thông máu).

Quá tải hầu hết là kết quả từ việc bổ sung muối quá nhiều khi chuẩn bị công thức cho trẻ sơ sinh tự chế hoặc từ cho các dung dịch tăng thẩm thấu. Nồng độ huyết tương đông lạnh tươi và albumin của con người có chứa natri và có thể góp phần làm tăng natri máu khi cho trẻ sơ sinh non tháng.