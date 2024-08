Nhiễm canxi huyết sơ sinh

Nemours/Alfred I. duPont Hospital for Children

Tăng huyết áp là tổng lượng canxi huyết thanh > 12 mg/dL (> 3 mmol/L) hoặc canxi ion hóa > 6 mg/dL (> 1,5 mmol/L). Nguyên nhân phổ biến nhất là do tự phát. Nguyên nhân phổ biến nhất là do tự phát Dấu hiệu đường tiêu hóa có thể xảy ra (ví dụ như chán ăn, nôn ói, táo bón) và thỉnh thoảng hôn mê hoặc co giật. Điều trị là truyền dung dịch muối thông thường cộng với furosemide và đôi khi là corticosteroid, calcitonin, và bisphosphonates.

(Xem thêm thảo luận chung về tăng calci huyết.)

Căn nguyên của tăng calci huyết ở trẻ sơ sinh Các nguyên nhân phổ biến nhất tăng calci huyết sơ sinh là do khám bệnh hoặc điều trị gây ra Các nguyên nhân gây mất thẩm phân thường liên quan đến việc dư thừa canxi hoặc vitamin D, hoặc sự thiếu hụt phosphate, có thể là kết quả của việc cho ăn kéo dài với công thức được chuẩn bị không chính xác. Các nguyên nhân khác gây tăng calci huyết ở trẻ sơ sinh bao gồm bệnh cường giáp ở mẹ

Hoại tử mỡ dưới da

Tăng sản tuyến cận giáp

Chức năng thận bất thường

Hội chứng Williams

Vô căn Suy cận giáp mẹ hoặc hạ canxi máu ở mẹ có thể gây ra chứng tăng năng tuyến cận giáp thai thứ phát, có thay đổi trong quá trình khoáng hóa bào thai (ví dụ như chứng loãng xương). Sự hoại tử chất béo dưới da có thể xảy ra sau những chấn thương lớn và gây ra chứng tăng calci huyết thường tự giải quyết. Bệnh tăng hoạt tuyến cận giáp ở trẻ sơ sinh rất hiếm. Hội chứng Williams bao gồm Van trên hẹp động mạch chủ, hẹp động mạch phổi hoặc hẹp động mạch phổi ngoại biên, nhược điểm và/hoặc khuyết vách ngăn, hẹp động mạch thận, bất thường động mạch chủ, các nhân elfin, và tăng calci máu không rõ về sinh lý bệnh học; trẻ sơ sinh cũng có thể nhỏ cho thời kì thai nghén, và tăng calci huyết có thể được ghi nhận sớm ở giai đoạn nhỏ, thường là giải quyết cho 12 tháng. Chứng tăng calci huyết sơ sinh không rõ nguyên nhân là một chẩn đoán loại trừ và rất khó phân biệt với hội chứng Williams và thường đòi hỏi thử nghiệm di truyền.

Các triệu chứng và dấu hiệu của tăng calci huyết ở trẻ sơ sinh Các triệu chứng và dấu hiệu tăng calci huyết sơ sinh có thể được ghi nhận khi tổng lượng calci huyết thanh > 12 mg/dL (> 3 mmol/L). Những dấu hiệu này có thể bao gồm chán ăn, trào ngược dạ dày, buồn nôn, nôn ói, hôn mê hoặc co giật hoặc kích thích tổng quát và cao huyết áp. Các triệu chứng và dấu hiệu khác bao gồm táo bón, đau bụng, mất nước, không dung nạp thức ăn, và không phát triển. Một số trẻ sơ sinh có yếu cơ. Với hoại tử chất béo dưới da, nốt sậm màu có thể được quan sát trên thân, mông hoặc chân.

Chẩn đoán tăng canxi huyết ở trẻ sơ sinh Mức calci huyết thanh tổng hoặc ion hóa Chẩn đoán tăng canxi huyết sơ sinh được thực hiện bằng cách đo nồng độ calci huyết thanh tổng hoặc ion hóa.