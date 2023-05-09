Viêm não toàn bộ do Rubella tiến triển

Thai nhi có thể mắc bệnh rubella bẩm sinh trong tử cung nếu một bệnh nhân mang thai không có khả năng miễn dịch trước đó bị nhiễm bệnh trong thời kỳ mang thai.
Một số trẻ em có hội chứng rubella bẩm sinh (ví dụ như điếc, đục thủy tinh thể,não nhỏ và tình trạng khuyết tật về trí tuệ) phát triển rối loạn thần kinh ở tuổi vị thành nien.
Chẩn đoán viêm toàn bộ não tiến triển do Rubella
Xét nghiệm dịch não tủy và xét nghiệm huyết thanh học
Chụp CT
Đôi khi sinh thiết não
Chẩn đoán bệnh viêm não toàn thể tiến triển rubella được nghĩ tới ở trẻ bị Rubella bẩm sinh phát triển chứng co cứng, thất điều, suy nhược tinh thần và co giật.
Các xét nghiệm được tiến hành bao gồm ít nhất là kiểm tra CSF và xét nghiệm huyết thanh học. Protein toàn phần và glucose CSF và hiệu giá kháng thể kháng rubella CSF và huyết thanh tăng.
CT có thể cho thấy não thất lớn hơn do tiểu não teo và bệnh chất trắng.
Sinh thiết não có thể là cần thiết để loại trừ các nguyên nhân khác của viêm não hoặc bệnh não.
Virus rubella thường không thể thu được bằng cách nuôi cấy vi rút hoặc xét nghiệm mô miễn dịch học.
Điều trị viêm toàn bộ não tiến triển do Rubella
Xử trí triệu chứng
Không có phương pháp điều trị đặc hiệu cho bệnh viêm não toàn thể tiến triển rubella.
Triệu chứng (ví dụ, co giật, co cứng cơ, yếu cơ) được xử lý phù hợp.