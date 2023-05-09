Viêm não toàn bộ do Rubella tiến triển

Xét nghiệm dịch não tủy và xét nghiệm huyết thanh học

Chụp CT

Đôi khi sinh thiết não

Chẩn đoán bệnh viêm não toàn thể tiến triển rubella được nghĩ tới ở trẻ bị Rubella bẩm sinh phát triển chứng co cứng, thất điều, suy nhược tinh thần và co giật.

Các xét nghiệm được tiến hành bao gồm ít nhất là kiểm tra CSF và xét nghiệm huyết thanh học. Protein toàn phần và glucose CSF và hiệu giá kháng thể kháng rubella CSF và huyết thanh tăng.

CT có thể cho thấy não thất lớn hơn do tiểu não teo và bệnh chất trắng.

Sinh thiết não có thể là cần thiết để loại trừ các nguyên nhân khác của viêm não hoặc bệnh não.

Virus rubella thường không thể thu được bằng cách nuôi cấy vi rút hoặc xét nghiệm mô miễn dịch học.