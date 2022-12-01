Viêm gân bánh chè là một chấn thương do hoạt động quá mức ở gân bánh chè phần gắn với đầu dưới xương bánh chè.

Đau đầu gối do viêm gân bánh chè ở trẻ em hoạt động nhiều là do một hội chứng vận động quá mức thường xảy ra đối với người trượt ván và người chơi bóng rổ hoặc bóng chuyền. Nó thường gặp ở trẻ em từ 10 đến 13 tuổi.

Đau là thường gặp nhất khi tác động lực mà đầu gối ở tư thế thẳng (ví dụ, leo cầu thang, nhảy, gập đầu gối).

Nguyên nhân của viêm gân xương bánh chè là do chấn thương do tác động lực quá mạnh vào gân bánh chè ở vị trí bám của gân, gây ra các đứt gãy về mặt vi thể.

Bệnh sử và khám thực thể thường là đủ để chẩn đoán viêm gân bánh chè; tuy nhiên, MRI có thể cho thấy mức độ tổn thương.

Đau được điều trị bằng cách thay đổi các hoạt động, thuốc chống viêm không steroid và vật lý trị liệu. Đau dai dẳng có thể được điều trị bằng phẫu thuật; tuy nhiên, điều này thường không cần thiết.