Progeria - Lão hóa sớm

Các nguồn thông tin bằng tiếng Anh sau đây có thể hữu ích cho cha mẹ hoặc người chăm sóc. Vui lòng lưu ý rằng CẨM NANG không chịu trách nhiệm về nội dung của các tài nguyên này.

Progeria Research Foundation: A resource dedicated to finding a cure and effective treatments for progeria that offers information, resources, and support through its web site

Share and Care Cockayne Syndrome Network: A resource that provides support group to families and professionals with an interest in Cockayne syndrome