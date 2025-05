Cường giáp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

Ở trẻ sơ sinh, cường giáp là hiếm nhưng có khả năng đe dọa cuộc sống. Nó phát triển giai đoạn phụ nữ mang thai hoặc trước đó Bệnh Graves. Trong bệnh Graves, các tự kháng thể của người mẹ chống lại thụ thể tuyến giáp đối với hormone kích thích tuyến giáp (TSH) kích thích quá mức sản sinh hormone tuyến giáp bằng cách gắn kết với các thụ thể TSH trong tuyến giáp. Các kháng thể này đi qua nhau thai và gây ra cường tuyến giáp ở thai nhi (bệnh Graves trong tử cung), có thể dẫn đến chết thai hoặc sinh non do thai tăng động hoặc nhịp tim nhanh. Bởi vì trẻ sơ sinh rõ ràng các kháng thể sau sinh, bệnh Graves sơ sinh thường là thoáng qua. Tuy nhiên, do tỉ lệ bệnh thay đổi, thời gian của bệnh Graves ở trẻ sơ sinh thay đổi.

Ở trẻ em và thanh thiếu niên, bệnh Graves là nguyên nhân gây ra chứng cường giáp > 90% số các trường hợp. Tình trạng này không phổ biến trước 5 tuổi. Tỷ lệ mắc bệnh Graves tăng lên trong tuổi dậy thì, với tỷ lệ mắc cao nhất từ 10 tuổi đến 15 tuổi (1). Cơ chế chính là kích thích các kháng thể đối với thụ thể TSH. Các kháng thể khác ngăn chặn thụ thể TSH, và sự cân bằng giữa kích thích và ngăn chặn xác định mức độ nặng của bệnh Graves. Nhiều trẻ em mắc bệnh Graves có tiền sử gia đình mắc bệnh tuyến giáp tự miễn hoặc các tình trạng tự miễn dịch khác. Trẻ em có ba nhiễm sắc thể 21 có nguy cơ mắc bệnh Graves cao hơn.

Các nguyên nhân cường giáp ở trẻ em và thanh thiếu niên ít phổ biến hơn bao gồm các hạch nhiễm độc có chức năng tự hoạt động, cường giáp thoáng qua trong giai đoạn đầu của Viêm tuyến giáp Hashimoto tiếp theo là suy giáp ngẫu nhiên (hashitoxicosis), hoặc tác dụng phụ bất lợi của thuốc (ví dụ, cường giáp do amiodarone). Đôi khi, cường giáp thoáng qua có thể do nhiễm trùng, bao gồm nhiễm khuẩn (viêm tuyến giáp cấp) và nhiễm vi rút (viêm tuyến giáp bán cấp). Nguyên nhân do vi khuẩn bao gồm Staphylococcus aureus, S. epidermis,Streptococcus pyogenes, S. pneumoniae, Escherichia coli và Clostridium septicum. Các yếu tố dẫn đến vêm tuyến giáp cấp tính ở trẻ bao gồm các dị tật bẩm sinh (ví dụ, rò xoang pyriform dai dẳng) và tình trạng suy giảm miễn dịch.