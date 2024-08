Johns Hopkins University School of Medicine

Sản xuất hồng cầu (sinh hồng cầu) diễn ra trong tủy xương dưới sự kiểm soát của erythropoietin (EPO). Tế bào cầu thận trong thận sản xuất ra erythropoietin để đáp ứng với việc giảm phân phối oxy (như trong bệnh thiếu máu hoặc thiếu oxy) hoặc tăng nồng độ nội tiết tố androgen. Ngoài erythropoietin, sản xuất hồng cầu cần cung cấp đầy đủ các chất nền, chủ yếu là sắt, vitamin B12, folate, và heme.

Đời sống hồng cầu khoảng 120 ngày. Sau đó, hồng cầu mất màng tế bào và phần lớn bị các tế bào thực bào của lách và gan loại bỏ khỏi hệ tuần hoàn. Hemoglobin bị phân hủy chủ yếu bởi hệ thống oxygenase heme với sự bảo tồn (và tái sử dụng sau đó) sắt, thoái hóa heme thành bilirubin thông qua một loạt các bước enzym và tái sử dụng các axit amin. Để duy trì số lượng hồng cầu ổn định, cần có các hồng cầu được sinh ra hàng ngày chiếm 1/120 tế bào, các hồng cầu lưới (hồng cầu chưa trưởng thành) được giải phóng liên lục ra máu ngoại vi chiếm 0,5 đến 1,5% số lượng hồng cầu.

Ở người lớn tuổi, hemoglobin và hematocrit (Hct) giảm nhẹ, nhưng không thấp hơn các giá trị bình thường. Ở phụ nữ đang có kinh nguyệt, nguyên nhân phổ biến nhất khiến lượng RBC thấp hơn là do thiếu sắt do mất máu mạn tính do hành kinh.