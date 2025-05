Hồng cầu tròn và hồng cầu hình bầu dục di truyền Theo Johns Hopkins School of Medicine, Division of Hematology Gloria F. Gerber , MD , Đã xem xét/Đã chỉnh sửa Thg 4 2024

Bệnh tăng hồng cầu hình cầu do di truyền và bệnh tăng hồng cầu hình elip do di truyền là những bệnh lý bẩm sinh ở màng hồng cầu (RBC) có thể gây thiếu máu tán huyết nhẹ. Với hồng cầu hình bầu dục di truyền: các triệu chứng thường nhẹ hơn bao gồm các mức độ thiếu máu khác nhau, vàng da và lách to. Chẩn đoán khi có giảm sức bền hồng cầu, test kháng globulin âm tính. Có thể cắt lách nếu bệnh nhân < 45 tuổi khi có triệu chứng, tuy nhiên hiếm.