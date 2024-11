Thiếu máu hoại tủy

Chuyển sản tủy có thể dẫn đến lách to, đặc biệt là trên bệnh nhân mắc bệnh dự trữ. Trong những trường hợp nặng, có thể có các triệu chứng thiếu máu và triệu chứng của bệnh gốc. Lách to có thể gây ra áp lực ổ bụng, cảm giác no sớm, suy nhược, tăng áp lực tĩnh mạch cửavà đau bụng trên bên trái; có thể gây gan to. Gan lách to hiếm gặp với xơ tủy vì khối u ác tính.