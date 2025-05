Di chứng của bệnh ung thư

Ung thư có thể gây đau, giảm cân, mệt mỏi, tắc nghẽn cơ quan. Bệnh nhân thường tử vong do suy kiệt và suy tạng. Hầu hết các trường hợp tử vong do ung thư là do di căn chứ không phải do ung thư nguyên phát.

Đau ở những bệnh nhân ung thư di căn thường do di căn xương, xâm lấn dây thần kinh hoặc các đám rối thần kinh hoặc chèn ép bởi u hay tràn dịch. Quản lý đau là điều cần thiết trong điều trị ung thư và duy trì chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân.

Tràn dịch màng phổi nên được điều trị bằng cách chọc hút dịch nếu có triệu chứng và nên theo dõi tái phát. Nếu tràn dịch tái phát nhanh, dẫn lưu dịch và bơm các chất gây xơ hóa và cân nhắc chọc hút dịch tiếp theo.

Tủy sống có thể bị chèn ép do sự lan tràn của tổ chức ung thư vào xương sống và cần phẫu thuật hoặc xạ trị ngay. Các triệu chứng của hội chứng chèn ép tủy bao gồm đau cột sống, liệt hai chi dưới, rối loạn cơ tròn bàng quang và ruột. Chèn ép tủy sống phổ biến nhất ở bệnh nhân đa u tủy. Chẩn đoán có thể được xác định bằng chụp CT hoặc MRI.

Huyết khối tĩnh mạch ở các chi dưới dẫn đến cục nghẽn ở phổi thường gặp ở những bệnh nhân bị khối u tụy, u phổi và các khối u đặc khác cũng như ở những bệnh nhân bị khối u não. Các khối u tạo ra chất đông máu, chẳng hạn như yếu tố mô, dẫn đến sự hình thành cục máu đông dư thừa, đặc biệt ở những bệnh nhân đang phẫu thuật.

Hậu quả về chuyển hóa và miễn dịch của bệnh ung thư có thể bao gồm tăng canxi máu, tăng axit uric máu, tăng sản sinh ra ACTH, kháng thể gây rối loạn chức năng thần kinh, thiếu máu tan máu và nhiều biến chứng cận ung thư khác.