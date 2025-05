Đông máu rải rác trong lòng mạch (DIC)

DIC tiến triển nhanh chóng dẫn đến

Giảm tiểu cầu nặng

PT và PTT kéo dài hơn

Nồng độ fibrinogen huyết tương giảm nhanh

Nồng độ D-dimer cao

Việc đo nồng độ yếu tố VIII đôi khi có thể hữu ích nếu DIC cấp tính, nặng phải được phân biệt với bệnh gan nặng, có thể gây ra các kết quả xét nghiệm tương tự. Do yếu tố VIII không được tế bào gan tổng hợp nên nồng độ yếu tố VIII có xu hướng bình thường hoặc thậm chí cao (do vai trò của yếu tố VIII là protein phản ứng viêm cấp tính) trong bệnh gan. Ngược lại, tất cả các yếu tố đông máu đều được tiêu thụ trong DIC nên nồng độ yếu tố VIII thường giảm. Nồng độ D-dimer cũng có xu hướng cao hơn ở bệnh DIC so với ở bệnh gan.