Giảm tiểu cầu do giam giữ ở lách

Tăng giam giữ tiểu cầu ở lách có thể xảy ra ở các rối loạn khác nhau do lách phì đại. Tuy nhiên, giảm tiểu cầu xảy ra ở xơ gan tiến triển chủ yếu là do sự giảm sản xuất thrombopoietin ở gan (và do đó làm giảm lượng tiểu cầu) hơn là do tăng giam giữ ở lách (1). (Xem thêm Tổng quan về rối loạn tiểu cầu.)

Số lượng tiểu cầu thường là > 30.000/mcL (> 30 × 109/L) trừ khi rối loạn gây ra lách to cũng làm suy giảm sản sinh tiểu cầu (ví dụ: xơ tủy nguyên phát []).

Các tiểu cầu bị giam giữ được lách giải phóng vào những thời điểm căng thẳng. Do đó, giảm tiểu cầu gây ra bởi sự giam giữ ở lách hiếm khi gây chảy máu.

Ở những bệnh nhân có chức năng gan bình thường, cắt lách điều chỉnh được sự giảm tiểu cầu; tuy nhiên, cắt lách không được chỉ định trừ khi giảm tiểu cầu do suy tủy xương đồng thời xảy ra.