Giảm tiểu cầu: Các nguyên nhân khác

Nhiễm HIV có thể gây giảm tiểu cầu miễn dịch không thể phân biệt với giảm tiểu cầu miễn dịch ngoại trừ mối liên quan với HIV. Số lượng tiểu cầu có thể tăng lên khi dùng glucocorticoid. Tuy nhiên, glucocorticoid thường bị trì hoãn trừ khi số lượng tiểu cầu giảm xuống < 20.000/mcL (< 20 × 109/L) vì glucocorticoid có thể làm suy giảm thêm chức năng miễn dịch. Số lượng tiểu cầu cũng tăng sau khi điều trị bằng thuốc kháng vi-rút.

Nhiễm viêm gan C thường liên quan đến giảm tiểu cầu. Nhiễm trùng đang hoạt động có thể tạo ra tình trạng giảm tiểu cầu không thể phân biệt được với giảm tiểu cầu miễn dịch với tiểu cầu < 10.000/mcL (< 10 × 109/L). Giảm tiểu cầu (tiểu cầu từ 40.000 đến 70.000/mcL [40 to 70 × 109/L]) có thể là do tổn thương gan làm giảm sản xuất thrombopoietin, yếu tố tăng trưởng tạo máu và điều chỉnh tăng trưởng tế bào nhân khổng lồ và sản sinh tiểu cầu. Giảm tiểu cầu do viêm gan C đáp ứng với các phương pháp điều trị tương tự như với ITP.

Nhiễm trùng khác, chẳng hạn như nhiễm vi rút toàn thân (ví dụ: vi rút Epstein-Barr, cytomegalovirus), nhiễm rickettsia (ví dụ: sốt phát ban ở Rocky Mountain) và nhiễm trùng huyết do vi khuẩn, thường đi kèm với giảm tiểu cầu.