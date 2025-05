Chấn thương khí áp phổi

1. Sadler C, Alvarez Villela M, Van Hoesen K, et al : Diving after SARS-CoV-2 (COVID-19) infection: Fitness to dive assessment and medical guidance. Diving Hyperb Med 50(3):278-287, 2020 doi 10.28920/dhm50.3.278-287

2. Sadler C, Alvarez-Villela M, Van Hoesen K, et al: Diving after COVID-19: An update to fitness to dive assessment and medical guidance. Diving Hyperb Med 52(1):66-67, 2022 doi: 10.28920/dhm52.1.66-67