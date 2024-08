Phơi nhiễm và ô nhiễm phóng xạ

Nguồn phóng xạ có thể là tự nhiên hoặc nhân tạo (xem bảng Phơi nhiễm Phóng xạ Hàng năm Trung bình ở Mỹ).

Con người thường xuyên phơi nhiễm với mức thấp của nguồn phóng xạ tự nhiên gọi là bức xạ nền. Bức xạ nền xuất phát từ nguồn phóng xạ trong vũ trụ và từ các nguyên tố phóng xạ trong không khí, nước và mặt đất. Bức xạ vũ trụ tập trung ở các cực bởi từ trường của trái đất và bị suy giảm bởi khí quyển. Do đó, những người sống ở vĩ độ cao hoặc ở trên những vùng có độ cao lớn, hay phải di chuyển bằng máy bay thường bị phơi nhiễm nhiều hơn. Các nguồn phóng xạ bên ngoài nguồn gốc từ đất chủ yếu là do sự có mặt của các nguyên tố phóng xạ với chu kỳ bán rã tương đương với tuổi của trái đất (~ 4,5 tỷ năm). Đặc biệt là uranium-238 và thorium-232, cùng với hàng chục sản phẩm phóng xạ của các chất này và một đồng vị phóng xạ của kali (K-40), có mặt trong nhiều loại đá và khoáng chất. Một lượng nhỏ các hạt nhân phóng xạ nằm trong thực phẩm, nước và không khí và do đó đóng góp vào nhiễm xạ bên trong vì các hạt nhân phóng xạ này có thể bị đưa vào cơ thể. Phần lớn liều từ các hạt nhân phóng xạ kết hợp bên trong là từ các đồng vị phóng xạ carbon (C-14) và kali (K-40), và do những nguyên tố này và các nguyên tố khác (dạng ổn định và dạng phóng xạ) được bổ sung liên tục trong cơ thể bằng cách ăn và hít phải, có khoảng 7000 nguyên tử trải qua quá trình phân rã phóng xạ trong cơ thể mỗi giây.

Nhiễm xạ bên trong do hít phải các đồng vị phóng xạ của khí radon (Rn-222 và Rn-220), cũng được hình thành từ uranium-238, chiếm phần lớn nhất (73%) so với liều bức xạ tự nhiên bình quân đầu người của dân số Mỹ. Bức xạ từ vũ trụ chiếm 11%, các nguyên tố phóng xạ trong cơ thể chiếm 9% và bức xạ bên ngoài ở trong đất chiếm 7%. Ở Mỹ, mỗi người nhận liều trung bình khoảng 3 mili silvơt (mSv)/năm từ các nguồn phóng xạ tự nhiên (khoảng ~0,5 đến 20 mSv/năm). Tuy nhiên, ở một số nơi trên thế giới, mọi người nhận > 50 mSv/năm. Lượng phóng xạ từ nguồn phóng xạ tự nhiên là quá thấp để gây ra các tổn thương bức xạ; tuy nhiên chúng có thể làm tăng một chút nguy cơ ung thư.

Ở Hoa Kỳ, trung bình mọi người nhận khoảng 3 mSv/năm từ các nguồn nhân tạo, phần lớn trong số đó liên quan đến chẩn đoán hình ảnh trong y tế. Tính theo bình quân đầu người, sự đóng góp của việc tiếp xúc với các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh cao nhất đối với chụp CT và các thủ thuật can thiệp tim mạch hạt nhân. Tuy nhiên, các kỹ thuật chẩn đoán trong y tế hiếm khi gây ra liều đủ để tổn thương do bức xạ, mặc dù về lý thuyết có sự gia tăng nguy cơ gây ung thư. Các ngoại lệ có thể kể ra đó là các thủ tục can thiệp bằng màn huỳnh quang có thời gian kéo dài (ví dụ, tái tạo nội mạch, thuyên tắc mạch máu khối u, cắt bỏ khối u bằng tần số phóng xạ); các thủ thuật này đã gây tổn thương cho da và các mô bên dưới. Xạ trị cũng có thể gây tổn thương cho các mô bình thường gần mô đích.

Viêm da phóng xạ mạn tính Hình ảnh © Springer Science+Business Media

Một phần rất nhỏ các kết quả phơi nhiễm trung bình công cộng đến từ tai nạn phóng xạ và sự cố phóng xạ do việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Tai nạn có thể từ các máy phóng xạ công nghiệp, các nguồn bức xạ công nghiệp và lò phản ứng hạt nhân. Những tai nạn này thường là kết quả của việc không tuân thủ đúng các quy trình an toàn (ví dụ, các khoá liên động bị bỏ qua). Các tổn thương do phóng xạ cũng được gây ra bởi các nguồn từ y tế hoặc công nghiệp do làm thất thoát hoặc bị đánh cắp các chất có tính phóng xạ. Những người có nhu cầu cần chăm sóc y tế vì những tổn thương do phóng xạ có thể không nhận thức được rằng họ đã bị phơi nhiễm với bức xạ.

Các sự cố giải phóng chất phóng xạ ngoài dự kiến bao gồm từ nhà máy Three Mile Island ở Pennsylvania vào năm 1979, lò phản ứng Chernobyl ở Ucraina năm 1986 và nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở Nhật Bản vào năm 2011.

Phơi nhiễm từ sự cố ở Three Mile Island là tối thiểu nhất bởi vì không có lỗ thủng nào của bình chứa hạt nhân phóng xạ xảy ra như ở Chernobyl và không có vụ nổ hydro xảy ra như ở Fukushima. Những người sống trong phạm vi 1,6 km của Three Mile Island chỉ nhận được khoảng 0,08 mSv (một phần của liều chiếu từ nguồn tự nhiên trong một tháng).

Ngược lại, 115.000 người cuối cùng đã được sơ tán khỏi khu vực xung quanh nhà máy Chernobyl đã nhận liều hiệu dụng trung bình khoảng 30 mSv và liều tuyến giáp trung bình khoảng 490 mGy. Những người làm việc tại nhà máy Chernobyl tại thời điểm tai nạn đã nhận được liều cao hơn rất nhiều. Hơn 30 công nhân và nhân viên cứu hộ khẩn cấp đã chết trong vòng vài tháng sau tai nạn và nhiều người bị bệnh bức xạ cấp tính. Sự nhiễm xạ mức thấp từ các vụ tai nạn đã được phát hiện ở các quốc gia Châu Âu, Châu Á và thậm chí là ở Bắc Mỹ (phạm vi ít hơn). Mức độ nhiễm xạ trung bình đối với dân số nói chung ở các khu vực bị ảnh hưởng khác nhau ở Belarus, Nga và Ucraina trong giai đoạn 20 năm sau tai nạn ước tính khoảng 9 mSv.

Trận động đất và sóng thần ở Nhật Bản vào tháng 2011 đã dẫn đến việc giải phóng chất phóng xạ ra môi trường từ một số lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. Không có thương tích nghiêm trọng do bức xạ gây ra cho nhân viên tại chỗ. Trong số gần 400.000 cư dân ở tỉnh Fukushima, liều hiệu quả ước tính (dựa trên các cuộc phỏng vấn và mô hình tái cấu trúc liều) là < 2 mSv đối với 95% người dân và < 5 mSv đối với 99,8%. Ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới cao hơn một chút vì các giả định có chủ ý thận trọng hơn về phơi nhiễm phóng xạ. Liều hiệu quả ở các quận không liền kề với Fukushima được ước tính là từ 0,1 đến 1 mSv và liều đối với người dân bên ngoài Nhật Bản là không đáng kể (< 0,01 mSv).

Mức phơi nhiễm phóng xạ đáng kể nhất đối với một quần thể xảy ra sau vụ nổ hai quả bom nguyên tử trên đất nước Nhật Bản vào tháng 8 năm 1945, gây ra khoảng 110.000 người chết do chấn thương ngay tức khắc của vụ nổ và do nhiệt độ. Một số lượng ca tử vong (< 1.000) vì ung thư do phóng xạ đã xảy ra trong 70 năm sau đó ít hơn nhiều. Việc giám sát y tế đang diễn ra đối với những người sống sót sau vụ nổ vẫn là một trong những nguồn dữ liệu quan trọng nhất để đánh giá nguy cơ ung thư do phóng xạ.

Trong khi một số vụ án hình sự về sự cố ý gây ô nhiễm phóng xạ của cá nhân đã được báo cáo, phơi nhiễm phóng xạ do hoạt động khủng bố đã không xảy ra nhưng vẫn còn một mối quan tâm. Một kịch bản có thể bao gồm việc sử dụng một thiết bị để gây ô nhiễm một khu vực bằng cách phân tán chất phóng xạ (ví dụ, từ một thiết bị xạ trị bị loại bỏ hoặc nguồn công nghiệp cesium-137 hoặc cobalt-60). Thiết bị phân tán bức xạ (RDD) sử dụng chất nổ thông thường được gọi là bom bẩn. Các kịch bản khủng bố khác bao gồm việc sử dụng một nguồn bức xạ ẩn để phơi bày những người không nghi ngờ tới với liều bức xạ lớn, tấn công một lò phản ứng hạt nhân hoặc cơ sở lưu trữ chất phóng xạ và việc phát nổ một vũ khí hạt nhân (ví dụ, một thiết bị hạt nhân [IND], một vũ khí bị đánh cắp).