Ngộ độc Phospho hữu cơ và Ngộ độc Carbamate

Chất hữu cơ phosphat và carbamat gây ra các triệu chứng cholinergic do kích hoạt cả hai thụ thể cholinergic chính, được đặc trưng như muscarinic và nicotinic:

Các triệu chứng cholinergic muscarinic: Chảy nước bọt, chảy nước mắt, đi tiểu, đại tiện, nôn mửa, đồng tử nhão (co thắt), giãn phế quản và thở khò khè, nhịp tim chậm

Các triệu chứng cholinergic nicotinic: Giãn đồng tử, nhịp tim nhanh, suy nhược và co giật, đổ mồ hôi, đau bụng

Trong số những biểu hiện này, điển hình là co cứng và yếu cơ. Các dấu hiệu hô hấp bao gồm rale co thắt, thở khò khè, và giảm oxy máu, có thể nặng. Hầu hết bệnh nhân có nhịp tim chậm, và nếu ngộ độc nặng, hạ huyết áp. Độc tính của thần kinh trung ương là phổ biến, đôi khi có co giật và kích thích và thường bị rối loạn ý thức và hôn mê. Viêm tụy là có thể, và các phosphat hữu cơ có thể gây rối loạn nhịp như Block nhánh và kéo dài khoảng QTc.