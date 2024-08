Gãy chỏm xương quay

Khám thực thể

X-quang

Cần chụp các tư thế thẳng, nghiêng và chếch. Nhưng do X-quang có thể chỉ cho thấy các dấu hiệu gián tiếp của gãy xương, việc chẩn đoán cần chú ý dựa vào khám thực thể.

Phim X-quang thẳng và nghiêng thường quy khó thấy đường gãy, tuy nhiên thường sẽ thấy các tràn dịch khớp, biểu hiện bằng các dấu hiệu tấm mỡ. Sự thay đổi vị trí của tấm mỡ phía trước chỉ ra có tràn dịch khớp tuy nhiên không đặc hiệu; sự xuất hiện tấm mỡ phía sau trên phim X-quang tư thế nghiêng đặc hiệu cho tràn dịch khớp tuy nhiên độ nhạy không cao. Bệnh nhân với triệu chứng đau cục bộ ở vùng chỏm quay và có tràn dịch khớp cần được chụp phim tư thế chéo (độ nhạy cao hơn để phát hiện ra đường gãy) hoặc cần các phương pháp điều trị thích hợp.

Đường quay chỏm con là một đường thẳng đi qua giữa thân của xương quay trên phim X-quang khuỷu tư thế nghiêng. Bình thường, đường này cắt ngang qua phần giữa chỏm con. Đôi khi ở trẻ em, dấu hiệu duy nhất của gãy xương trên X-quang là thay đổi đường này.

Ngọc trai & cạm bẫy

Chọc hút dịch có thể được thực hiện để hút bớt máu khỏi khớp để giúp phân biệt cơ chế hạn chế vận động do mảnh gãy hay do đau và co cơ. Sau đó, có thể tiêm thêm thuốc gây tê tại chỗ để giúp giảm đau.

Độ vững chắc được kiểm tra bằng cách áp lực vào 2 bên trong ngoài, kiểm tra sự lỏng và tăng chuyển động bất thường. Nếu khớp không bị di chuyển khi tiến hành test stress áp trong và áp ngoài, ổ gãy là vững và các dây chằng có thể chưa bị thương tổn.