Tác nhân hóa học chiến tranh trên phổi

Các tác nhân chiến tranh hóa học độc hại ảnh hưởng đến đường hô hấp được chia thành 2 loại tùy thuộc vào phần nào của đường bị ảnh hưởng chủ yếu (xem bảng Đại diện Loại 1, Loại 2 và hóa chất tác động hỗn hợp có tác dụng cục bộ cấp tính lên đường hô hấp):

Các tác nhân loại 1: Ảnh hưởng đến đường hô hấp lớn

Các tác nhân loại 2: Ảnh hưởng đến tiểu phế quản và phế quản phổi, túi phế nang và phế nang

Các tác nhân gây ảnh hưởng phức tạp: Ảnh hưởng đến đường hô hấp lớn và đường thở nhỏ và phế nang

Tác nhân loại 1 thường là những chất có hạt hít (ví dụ khói), có xu hướng lắng đọng trước khi đến các phế nang, hay các hóa chất có khả năng hòa tan trong nước cao và/hoặc phản ứng rất cao, tan vào niêm mạc hô hấp trước khi đến phế nang. Các tác nhân loại 1 gây hoại tử và bong biểu mô hô hấp ở đường thở lớn, có thể gây tắc nghẽn một phần hoặc toàn bộ đường thở. Viêm phổi do hoá học và viêm phổi thứ phát do vi khuẩn có thể xảy ra do hậu quả của tổn thương tại chỗ do loại 1. Liều cao của các tác nhân loại 2 cũng có thể gây ra hiệu ứng loại 1 (đường thở lớn), mặc dù tác dụng loại 1 thường có xu hướng thoáng qua.

Tác nhân loại 2 thường là các chất tan thấp hơn và/hoặc các chất phản ứng kém phản ứng, đi vào túi phổi trước khi hòa tan. Các tác nhân này làm tổn thương nội mô mao mạch phổi, làm rò rỉ chất lỏng vào không gian kẽ và phế nang; phù phổi có thể xảy ra. Với một số tác nhân loại 2 (ví dụ, oxit nitơ và khói HC [hexachloroethane cộng với kẽm oxit]), phù phổi cấp có thể sau đó vài ngày đến vài tuần là xơ hóa phổi tiến triển và có thể không hồi phục được. Cơ chế được cho là có tính miễn dịch. Liều cao của các tác nhân loại 1 cũng có thể gây phù phổi.

Tác nhân hỗn hợp bao gồm hầu hết các hóa chất hít phải với các hiệu ứng địa phương trên đường hô hấp. Các tác nhân hỗn hợp nằm ở giữa dải chất có khả năng hòa tan trong nước và phản ứng hóa học và có cả hiệu ứng loại 1 và loại 2. Chúng hoạt động ở cả đường hô hấp và đường hô hấp lớn mặc dù hiệu ứng của một loại này hoặc loại kia thường có ưu thế hơn ngoại trừ ở liều cao.