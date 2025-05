Độc tố như vũ khí gây thương vong hàng loạt

Độc tố botulinum, hay độc tố thần kinh botulinum, đề cập đến bất kỳ loại nào trong số 8 loại chất độc thần kinh được biết đến do Clostridium botulinum sản sinh ra, trong đó có 5 loại ảnh hưởng đến con người. Đây là một trong những chất độc đậm đặc nhất, với LD50 (liều có thể gây tử vong cho một nửa nhóm bị phơi nhiễm) từ 1000 ng/kg qua đường miệng đến 10 ng/kg qua đường hô hấp và 1 ng/kg tiêm bắp hoặc qua đường tĩnh mạch. Thậm chí độc tính qua đường miệng còn lớn hơn nhiều so với hầu hết các chất độc thường gặp.

Bệnh uốn ván là nhiễm độc do phơi nhiễm độc tố botulinum; nhiễm trùng với C. botulinum không cần có. Bệnh ngộ độc do thực phẩm, vết thương và trẻ sơ sinh được mô tả ở phần khác (xem Bệnh ngộ độc thịt). Thương vong hàng loạt do độc tố botulinum có thể xảy ra do thực phẩm hoặc nước bị ô nhiễm rộng rãi hoặc do hít phải độc tố botulinum dạng khí dung (1).

BoNT chặn hoạt động của acetylcholine (ACh) ở thụ thể muscarinic ở các cơ trơn và các tuyến ngoại sinh nhưng không xâm nhập vào rào cản máu não để có thể xâm nhập vào hệ thần kinh trung ương. Giống như ngộ độc thực vật, các triệu chứng thần kinh (thường là tình trạng mất cân bằng về mặt đối xứng) với nong, nôn, chuột rút hoặc tiêu chảy sẽ kéo dài từ 12 đến 36 giờ (khoảng từ 2 đến 8 ngày) sau khi phơi nhiễm. Cảm giác và tinh thần không bị ảnh hưởng.

Chẩn đoán lâm sàng là đủ đưa ra quyết định điều trị độc tố, trở nên ít hiệu quả hơn khi triệu chứng và dấu hiệu xuất hiện. Một lọ thuốc kháng độc tố heptaval ở ngựa được pha loãng theo tỷ lệ 1:10 trong dung dịch nước muối sinh lý 0,9% được tiêm tĩnh mạch chậm. Thuốc kháng độc chỉ gắn kết với độc tố lưu hành trong hệ tuần hoàn và do đó không làm giảm bớt các biểu hiện hiện có do độc tố đã được gắn vào các thụ thể gây ra.