Đặc vụ Hóa chất Kiểm soát Bạo động

Mặc dù có sự khác biệt nhỏ giữa các hợp chất nhưng hầu hết các chất chống bạo động gây ra sự kích ứng gần như ngay lập tức và đau đớn liên quan đến mắt, niêm mạc và da, và cũng có thể trở nên đỏ da. Các tác dụng trên hô hấp do hít phải rõ ràng là nghe rõ (ví dụ, ho, hắt hơi và thở khò khè) do tổn thương loại 1, mặc dù tổn thương loại 2 (khó thở xuất hiện chậm do thương phổi cấp) có thể xảy ra với liều cao. Tử vong thường do phù phổi do liều lượng cao trong khoang kín. Các tác nhân cũ chủ yếu là DM có thể gây ra kích ứng khởi phát tức thì hoặc trì hoãn khởi phát cùng với nôn.

Ảnh hưởng của tất cả các tác nhân kiểm soát bạo loạn thường giải quyết trong vòng nửa giờ, mặc dù chất độc trên da có thể gây ra phỏng nước. Hội chứng rối loạn chức năng đường thở phản ứng (RADS) có thể xuất hiện lâu sau khi phơi nhiễm và kéo dài vô hạn, mặc dù không thể dự đoán bệnh nhân sẽ phát triển sự biến chứng này.